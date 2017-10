Dejar de fumar

El día 16 de mayo de 1995, no más de las once y media de la mañana, me fumé mi último cigarrillo bajo en nicotina en el lavabo del Hospital Clínico de Santiago.

Con una hoz, afilada de más, había dejado al descubierto los huesos del dedo índice de mi mano izquierda. Un colgajo de carne lo grapó a toda prisa el médico de mi pueblo. Pero después de casi un mes no daba cicatrizado del todo. Y en el hospital me hicieron unas curas y me prohibieron taxativamente que dejara de fumar so pena de un injerto con carne de las nalgas. Así, a bote pronto y con enfado. Para mí fumar, acostumbrado a una marca y queriendo dejarlo me había pasado al bajo en nicotica, era cepillarme dos cajetillas y media diaria. La densidad en la calada de una marca a otra era abismal. Es decir, una equivalencia de seis cigarrillos de una a otra. Y mis pulmones estaban ya acostumbrados a esa dosis.

Los cinco o seis primeros meses los recuerdo muy vagamente bebiendo agua, mascando chicles o palillos. En cada bolsillo había siempre repuesto suficiente.

También recuerdo, alguna que otra discusión con mi mujer y el soniquete de que era mejor que volviera a fumar y dejar aquel insoportable aire de mala leche. Notaba aquella falta sobre todo en la mano derecha y la nicotina allí acumulada se fue poco a poco diluyendo. Alguna que otra vez me he despertado todo sobresaltado de madrugada sintiendo la sensación de estar fumando ávida y muy placenteramente.

Aquel cuerpo enjuto y fibroso pasa de los cien quilos y tratando de rebajarlos estoy. He descubierto olores y sabores que tenía completamente olvidados. Y aquel asqueroso olor de tabaco rubio lo he llegado a soportar encantadoramente aprovechando de cuando en vez el darle alguna ávida calada al aire que despide el vecino que está fumando. No saben bien el placer que me da. Me encanta aunque sea rubio. Y créanme, aprovecho todas ocasiones imaginables.

Que el 16 de mayo pasasen otras más cosas me la trae al pairo, pero solo me ha quedado gravado muy profundamente como día en que murió Lola Flores, aunque desgraciadamente, ambas pérdidas, por motivos bien diferentes.