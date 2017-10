Ascensor clausurado

El edificio donde vivo tiene ocho alturas (yo, en el séptimo) y hace unos días Industria nos ha clausurado el ascensor sin previo aviso a los inquilinos.

Parece ser que, tras una inspección, se le dio un plazo al dueño para resolver los problemas detectados. Tanto el dueño como la empresa del ascensor dejaron expirar el plazo y hoy los inquilinos, ajenos por completo a estas negociaciones, nos encontramos sin un servicio vital.

Sabíamos que se iban a llevar a cabo unas obras con una duración de tres semanas, que ya estaban apalabradas. Pero, ante esta nueva situación de clausura, nos encontramos con que la empresa no dispone del material necesario para acometer las obras y lo que tarde en conseguirlo alargará el tiempo sin ascensor. Nos hablan de cuatro semanas, como mínimo. Es una terrible falta de profesionalidad por parte de la empresa que debía de haber empezado la obra en plazo y tener previamente todos los recambios necesarios. Pero ni el dueño ni la empresa viven en el edificio y unos se disculpan con los otros mientras los vecinos subimos a pie.

Yo soy una persona mayor y actualmente muy débil. Tengo varias citas médicas a las cuales me siento incapaz de acudir por no sentirme lo suficientemente fuerte para subir los siete pisos.

Lo necesario del día (no pudimos hacer acopio, pues no nos avisaron) lo trae mi hija. ¡Ah! y también me sube el periódico que, como es natural, no me entregan en casa sino que me lo dejan en el buzón.

Todos estamos asombrados a que nos hayan clausurado el ascensor y de que todavía no sepamos cuándo empiezan las obras. No hay coordinación entre Industria, el administrador y, sobre todo, la empresa. Pedimos que la empresa consiga los materiales inmediatamente para reducir tiempos y, eso sí, si tienen que elegir empresa de ascensor, no elijan la nuestra, ¡muy mal!