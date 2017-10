Examinar ao examinador de tráfico

Vaia por diante que iste escrito non o redato desde o resentimento por non ter superado as probas de destreza que se esixen para obter o permiso de condución tipo C, nin moito menos!, se non aprobei a culpa foi minha! O que me provoca escrever, é que non desboto por completo a idea de que me poido perxudicar e condicionar a atitude do examinador que ten por nome santiago (sei que é unha falta de ortografía, pero non ten categoría para que lhe escreva a inicial con maiúscula, e digo máis, calquera tipo de descalificación que a un-a persoa se lhe poda adicar, acaen-lhe ben todas, non as vou a escrever, xa que non me chegarían todas as páxinas do xornal).

Non entendo como non toman medidas con iste "elemento" que está na entrada das pistas (onde examinan de destreza) coma se fose o can que hai nas fincas onde se pode ler o letreiro "olho ao can" (aquí ben poderían por "olho ao santiago", iste non pasaría de ser raza chiguagua, non quero nin imaxinar o que faría se tivera máis corpo iste "mediometro" con cara de amargado!). Non sei que problemas pode ter, sicolóxicos, persoais ou coa súa parelha se é que ten? (ben sexa home ou mulher, a simple vista, pola pinta, non o tenho craro).

Non entro a valorar o seu trabalho que o pode facer calquera, xa ves? dar-lhe cun pau na caixa do camión para saber se está á distancia adecuada no momento de facer "o muelhe" (achegar marcha atrás un camión a un-a valha!). Pero o que si denuncio publicamente é a súa falta de profesionalidade e sobre todo de educación, co seu comportamento, chulesco, groseiro, desafiante e intimidatorio.

Sente-se alguén porque sabe que dependemos dil para aprobar e abusa desa superioridade. É consciente que fora de alí é un ninguén (dentro pouco máis é!) e segundo me dixeron, xa houbo quen lho recordou con denuncias e "doutros xeitos", pero non aprende, como dicía o outro: "no las quiere y no las quiere y no hay manera", semelha que lhe vai o tema! Con isto non quero facer apoloxía da violencia nin pretendo animar a que lho volten a lembrar, il só xa se basta!, pero o que si digo é que pola minha parte si que vai recibir denuncias por abuso da autoridade, menosprezo e contra a saúde pública (por fumar no lugar de trabalho) entre outras.

Aos meus anos, que me castigue "no rincón de pensar"! e tan só por facer un comentario de como se tinha que facer unha manobra, non nego que igual cometín, sen ser consciente, un erro. Desculpei-me no momento, pero hai xeitos e xeitos de dicir as cousas, sen ter que berrar e por cara de "cancinho" (neste caso) e castigar a unha persoa adulta coma se estiveramos na escola. Pero aí non quedou a cousa, quince días despois voltei ás pistas, e cando estabamos examinando a valha que se emprega para facer o "muelhe", iste individuo desde o medio das pistas (para facer-se ver) berra: "Pónganseme fuera, aquí no pueden estar sin su profesor, a ustedes los tengo muy calados y cuidadito con hablar!"; sinceiramente non o sabiamos, saimos sen dicir nada (iso non quita que igual alguén se lembrou da súa nai ou do macho da cabra!). Pido-lhe a vostede que está lendo esta carta que reflexione por un momento: Como alguén que te vai examinar pode insinuar "que te ten cruzado"? De que vai iste tipinho?, que está buscando?

Todos merecemos un respeto, os complexos non se curan berrando ou ameazando e a ignorancia combate-se coa cultura "santiaguinho".