Carta al señor Piqué

No estoy nada convencido de que esta carta llegue a usted. Si no es así, lo intentaré con su esposa, señora Shakira.

En estos días tan turbios que los ciudadanos españoles estamos viviendo una desgracia, sus declaraciones y posturas personales sobre cuestiones deportivas y políticas me hacen reflexionar.

Pienso que está siendo un reflejo de incoherencia, de la misma forma que me resulta incoherente la postura que han tomado las autoridades de su comunidad autónoma de Cataluña.

Por suerte, hoy en día, la prensa audiovisual deja constancia de lo que las personas decimos ante un micrófono. Es verdad que también se pueden manipular, pero en la mayoría de declaraciones y menos en directo, no tanto.

El desgraciado domingo 1-O, usted votó y se declaró secesionista total. Por la noche lloró ante las cámaras porque le embargaba la emoción al ver cómo las fuerzas del orden españolas destrozaban, abusaban, empujaban, pegaban a niños y mayores sin discriminación alguna, utilizando una fuerza totalmente desproporcionada para gentes que reclamaban democracia y seguro que paz. Señor Piqué, usted tiene dinero y probablemente lo habrá visto en una sala privada. Los que tenemos televisión pequeña en casa lo hemos visto de otra forma, o tal vez habremos visto distintos canales de TV3.

No solo ese desgraciado día ha manifestado su opción política ante el gran problema que ahora tenemos todos los españoles, incluido usted, sobre la mesa, sino que a lo largo de los últimos años se ha manifestado a favor del cotarro que hay montado. Y esa es la incoherencia. Yo he llegado a pensar que está siendo utilizado por los políticos de turno de su Govern para dicha campaña. Es libre usted, pues, de manifestar en privado y en público sus posiciones ideológicas, sociales, políticas, etc., pues solo faltaría. Pero lo que no puede ser es que ejerza de infiltrado en una selección española, cuando se manifiesta y ha manifestado que no quiere nada con España, que es el resumen de todo este lío. Usted no está siendo coherente consigo mismo, que es lo primero que debemos tener las personas. No está siendo honorable porque su anterior jefe político, el Honorable, tampoco lo ha sido.

Deja usted en manos del seleccionador español la decisión de apartarle del equipo que nos representa a todos y no es así. El no lo puede hacer, porque usted hoy por hoy es un magnífico jugador de fútbol, y el seleccionador español debe centrarse única y exclusivamente en lo deportivo. No le puede pasar a él un marrón. A mí todo su posicionamiento me parece un absurdo, de una falta de coherencia tremenda y si me apura de un cinismo que no ha lugar. Es más, con todos los respetos, pero el dicho catalán de que "la pela es la pela" lo mantiene en vigor, pues ir a la selección de un país está bien remunerado y proporciona al deportista un caché, que le suponen más ingresos. Y no me diga que a usted le sobra dinero, porque como en la mili, se le supone, pero hoy su deporte es un negocio y ustedes los futbolistas profesionales se deben también a los dineros, y es lícito. Me agrada el fútbol y reconozco sus méritos en el terreno de juego, pero no su forma de pensar, no por otra cuestión que no sea la incoherencia que está demostrando. Si no quiere ser español, tiene que dejar ya, nuestra selección, pero la decisión tiene que tomarla usted y no dejar que otros se mojen para que sus compañeros de planteamientos políticos tengan más argumentos para parecer las víctimas.

Mezclar lo deportivo con la política no ha sido bueno. Su club se lo ha insuflado. No me agrada que le piten en los campos, pero comprendo a quien lo hace, porque ellos sienten su selección y no le agrada ver a alguien que se encuentra a disgusto en su país. La Selección Española nos representa a los españoles, si usted no desea serlo tendrá que tomar la decisión de dejarla, también en lo deportivo.

La coherencia dignifica a una persona y lo demás puro mercantilismo o cinismo. Yo que usted me iría.