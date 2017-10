Caza ó currante

Despois de 35 anos conducindo, o pasado mércores 27, a Garda Civil de Tráfico (de Porriño según o axente) púxome unha multa por exceso de velocidade.

É a miña primeira multa por este "delito", e tamén os primeiros puntos que me retiran. 300 ? e 2 puntos.

Ata aquí todo ben. A partires de aquí, non me queda ningunha dúbida de que o que escoitaba por ahí falando de afán recadatorio tiña un porqué.

Son consciente de que cometín unha infracción, e como tal, xa paguei a multa. Pero esto non quita que me pareza tremendamente inxusto que nunha carretera con velocidade limitada a 50 km/h se poña un radar, un mércores ás 07:00h da mañán, co cinemómetro tarado para que salte a partir de 56 km/h xusto donde termina o carril para adiantar no alto de Priegue. Si esto non está feito con afán recadatorio, que baixe Deus e que o vexa.

En fin, que son todo un kamikaze. Ía a máis de 70km/h.

E xa para rematar, e por si non estiveran ó tanto, avisarlle a Tráfico que con que poñan o radar no mesmo sitio, e a mesma hora, durante un par de meses, pagamos a deuda pública deste país nun abrir e cerrar de ollos.