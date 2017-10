Se descubre en Bueu la "Piscinae rex buenensis"

Así entiendo debería ser llamada la futura y no por menos deseada piscina "Munidiputacional" de la agradable villa de Bueu. O quizá "Piscinae Magna", o quizá "Imperium" como la Argentina, la cantante por supuesto. Y es que por las noticias publicadas acerca de tal proyecto arquitectónico, "rex", "magno" o "imperator" añadiría, resulta que uno se entera cuán equivocado estaba acerca de cómo se construye una piscina, más aún cuando ésta será abonada por el exprimido erario público. Y no se equivoquen, estoy deseoso de verla hecha realidad. Diría más, para ser feliz como Loquillo, no quiero un camión, no, yo quiero una piscina.

Todo comenzó al informarme sobre el proyecto y comprobar como una piscina, un simple, cretino de mí, agujero alicatado relleno de agua, limpia y depurada a ser posible, en realidad es mucho más, muchísimo más, más aún diría. Porque señoras y señores, madame et monseiur, una piscina "munidiputacional" se construye así:

1. Levantas un moderno edificio, de una o dos plantas mínimo, tres es muchísimo mejor.

2. En su interior acondicionas dos "salas dedicadas a actividades deportivas", lo que en mi casa, no sé en la suya, llamaríamos vulgarmente como gimnasio.

3. Le añades una ludoteca, a la cual yo sumaría un furancho, y si me apuras hasta un video-club..., no, estos últimos ya no?, mejor un super, ecológico faltaría más.

Y así por fin, sólo una vez construido todo lo anterior, después de mucho "sube, sube", "baja, baja", "dalle dalle", "veña, veña", y claro está, uno o dos millones de euros empleados, te viene a la mente algo que te lleva rondando desde que iniciaste las obras: "¡Coño! ¡La piscina!". Entonces, claro está, te pones a ella, y rodeado de las cuatro paredes del edificio, las dos salas deportivas, la ludoteca, el furancho, el video-club y el supermercado construyes la deseada, la anhelada, la ya por olvidada y relegada, sufrida y humilde piscina.

No sé ustedes, yo me quedé abrumado ante tal descubrimiento y con sinceridad creo que el "Concello" debería plantearse que bajo este guion de acontecimientos el mensaje transmitido a los futuros usuarios es del todo confuso. Podría resumirse en: aquí está la piscina, pero primero tienes que hacer un poco de bicicleta, luego unas pesas, algo de pilates, una pizca de zumba, running, coaching y hasta stuning, que algo significará; luego lleva al niño a la ludoteca, tómate un tinta-femia, alquila una peli y ya por último compra, como poco, una sana lechuga ecológica. Y como diría el gran filósofo de la escuela americano-vietnamita, el señor John Rambo, "¡Yo sólo quería nadar!".

PD: No quiero terminar sin acordarme de Toño, el veterano nogal cuyas raíces quedarían en riesgo por las obras. Por favor, cuiden a Toño, hay pocos como él.