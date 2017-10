¿Qué pasa con nuestros bomberos?

Últimamente venimos viendo y leyendo en la prensa las manifestaciones de la precariedad en que se encuentran nuestros bomberos en Nigrán, que al mismo tiempo están en la mancomunidad del Miñor, o sea en los ayuntamientos de Baiona, Gondomar y Nigrán. Según las informaciones y las declaraciones de estas personas están viviendo en una situación desesperada por muchas razones. Entre ellas, que el material que tienen no es el adecuado, la ropa está en malas condiciones, los utensilios que tienen están obsoletos, no están operativos, los medios de transporte son de hace años y no tienen la capacidad suficiente para actuar en condiciones normales, puesto que los vehículos son viejos; las personas que componen la plantilla no son suficientes, ya que en muchos de los casos queda un bombero solo de guardia para atender los posibles incendios o accidentes de carretera; el sueldo no es lo suficiente como para poder subsistir en estos tiempos de crisis y la pregunta ea: ¿qué hace nuestro alcalde de Nigrán en tal situación?

Por lo que puedo entender no toma ningún tipo de medidas para ayudarlos, pues se encuentra en buena situación en la Diputación para poder conseguir algunas cosas que puedan darle un poco de aire nuevo y sustituir lo ya en desuso y que esta gente, que está jugándose la vida en muchas ocasiones, tenga una mayor seguridad y eficacia y así atender lo mejor posible las anomalías que surjan durante todo el año, especialmente en verano donde la población del Val Miñor se incrementa por las vacaciones y el disfrute de los que vienen a pasar unos días.