Devuélvenos la paz

Por fin frente a frente. Y qué ganas tenía. Te miro a los ojos, intensa, no te temo, pero te respeto, no sé por dónde vas a salir esta vez o qué argumentos vas a intentar que digiera, me tienes devastada, abrumada, decepcionada.

¿Algo que decirme ahora? Pues yo sí: escucha, estás desorientada, perdida. Venimos luchando para que inculques unos valores y unos principios que desembocan en hipocresía, mentiras, cinismo, malicia, y, lo que es peor, violencia.

Queremos romper fronteras y levantamos muros de ideologías de las que se van a alimentar nuestros retoños, pero eso ya no importa, deberíamos ser vulnerables al menos cuando les miramos, por lo que pueda venir, pero qué más da, vemos las noticias, nos echamos las manos al cerebro (si, no a la cabeza), y todo sigue igual, pensando que no nos va a salpicar...

Pero hay tempestades huracanadas que rompen muros de asfalto, así que por favor, ayúdanos a mejorar, una lanza por favor a la paz, a la unión, a la tranquilidad? que no arrastre la marea nuestros días de intenso acercamiento a darnos la mano.

Hoy, frente a frente, te ruego: "sociedad", devuelve a los segundos que guían nuestros pasos, esa educación de respeto que una mayoría queremos inculcar. De diferentes colores, razas, religiones, partidos? con un mismo corazón que algún día quiso latir al unísono y hoy solo vive entre arritmias de unos pocos.