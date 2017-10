1-O, una bofetada que me abrió los ojos

El 1-O la sociedad ha caído para mí. La sociedad democrática en la que creía que vivía. Me he dado cuenta a raíz del referéndum catalán y todo lo que eso ha conllevado. Hace unos días me creía totalmente neutral y de repente, me he dado cuenta de que es imposible ser imparcial cuando te engañan.

Desde que somos pequeños nos muestran ejemplos de dictaduras, de regímenes injustos y desigualitarios. Nos enseñan que tenemos derecho a voto, que el pueblo es soberano, que de nosotros y nuestra papeletita en una urna, depende este sistema que hemos construido con tanto esfuerzo, dedicación y lucha por la libertad.

No nos damos cuenta entonces de que este sistema es solo una rueda de apariencias, regida por una pequeña élite que vive al margen como auténticos reyes del mundo. Una rueda que gira y gira siempre en la misma dirección, a pesar de que pensemos que un gobierno u otro pone la rueda a funcionar en direcciones opuestas. Como pueblo soberano se nos pide que elijamos entre varios partidos con ideologías contrarias. Cuando un ejecutivo azul sale electo, creemos que hemos salvado al país de las políticas terroríficas del partido rojo. Cuando los rojos salen electos, el país se ha librado al fin de las horripilantes políticas azules. De vez en cuando aparecen en escena unos actores naranjas que dan la impresión de renovación, pero nadie evita que, en realidad, todos los partidos sean uno solo.

Entre todos esos partidos nos han pintado una raya en el suelo, que seguimos encantados, celebrando que nuestra raya pintada en el suelo es mejor que la raya que otros han pintado. Estamos tan obcecados mirando la raya que tenemos que seguir, que no nos damos cuenta de que el vecino de delante ha querido poner un pie fuera de la raya y ha ido un antidisturbios a apalearlo.

Eso han hecho los catalanes. Ya que somos soberanos en un sistema democrático, ¿por qué no tendré yo potestad de elegir si quiero poner un pie fuera de la línea? Han querido apartarse, elegir su propio camino, pero entonces, los partidos a los que tanto nos hemos enorgullecido de poder votar, esos que tan distintos son, esos que podían hacer girar en uno u otro sentido la rueda de la sociedad, se unen para asegurarse que la rueda no cambie. Boicotean las elecciones y apalean a los votantes mientras se parapetan en una ley. Una ley legítima, pero injusta. Porque que el referéndum no sea legal es injusto. Que un pueblo soberano no pueda elegir es injusto. Hay millones de catalanes que iban a votar que no, pero no se les dejó votar. Porque vivimos en una sociedad que, no es sólo que no nos permita salir de la línea, es que directamente no se nos permite siquiera plantearnos salir de la línea. ¿Es eso una democracia?

El problema radica mucho más allá de Cataluña y sus deseos separatistas. Radica en que toda la sociedad estamos engañados y que, cuando todos querramos elegir nuestro camino en nuestro particular Referéndum, vendrán los antidisturbios a apalearnos.

Mientras tanto, como España está dividida, hemos centrado el debate en si los catalanes tienen motivos reales para independizarse, en si el referéndum es o no legal, en si la imagen que damos es penosa o lo siguiente. Como siempre, lo más serio quedará oculto entre lo irrelevante, y mañana saldremos a la calle gritando lo orgullosos que estamos de ser españoles, soberanos y democráticos, y que "putos catalanes, ojalá los maten a todos".