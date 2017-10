Con historia: y no aprendemos

Cómo podríamos resumir lo que hasta ahora la historia ha devenido casi a gritos como una utopía de lo que la moral ha destrozado, lo que el "civismo", la política y el patriotismo ha envenenado, y hoy, como si el siglo de hoy fuera la cima de la comprensión, se cree en la capacidad del ciudadano para escoger lo que su ignorancia y su patetismo despotrica tal que un bárbaro protestando ante el César. El César conoce lo que es del César, y acuña a la república como una palabra: "La república no es más que una palabra", y el pueblo cree que la república es una palabra. Tan solo el revuelo y el supuesto folclore que a los movimientos de masas se les puede adjudicar como tal, simple fiesta, reivindicar los derechos sin reconocer las obligaciones, esta no es más que la aspiración del descontrol; todo imperio, toda civilización, estado u organización de cualquier cimiento, ya sea por política de una ideología u otra, todo necesita un director, una ley y, desde luego, sentido común. ¿Cómo se le va a permitir a la vulgaridad escoger de lo que no entiende?, se tiran piedras a aquellos que al denostar sin título, sin estima, sin un reconocimiento para con su nombre critican o ejecutan con error o, en el peor de los casos, mano falsa; a ellos se les tiran piedras pero cuando la faena resulta de esos mismos que han tirado la primera piedra, ellos no se reconocen en el fango de la vulgaridad y la aspiración abyecta.

Cuando la sociedad y la política se definen por el patetismo, por un simple orden vocinglero, por una organización vaga; por trabajar sin trabajar, por ser robados y robar; por el desinterés a ser el primero en ser honrado, aunque roben, o duela; es fácil salir a la calle, arrastrarse por los principios que otros defienden, saltar porque todo parece una fiesta, desvalorar la opinión de los afectados en lo que concierne a los daños colaterales. Es fácil ir contra la ley sin ley, más fácil cuando la justicia está maniatada, torturada por lo que tan acusadamente definimos como lo políticamente correcto o incorrecto. Ante las víctimas, el depredador más justo reconoce quién es víctima y quién es un desecho moral.

Por favor, no es necesario desplomarnos en una anarquía de conciencias.