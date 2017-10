No queda más opción que el 155

Los únicos responsables de todo lo que viene sucediendo en Cataluña son Puigdemont, Jorqueras, Forcarell, la CUP, la ANC, Òmnium y demás, que llevan años saltándose de todas las formas posibles todo nuestro ordenamiento jurídico, levantándose en rebeldía contra el Estado español, la democracia y el Estado de Derecho, consiguiendo romper la convivencia pacífica en Cataluña, pero también en otros muchos lugares de España. Han generado mucho odio y sed de venganza. Una inmensa irresponsabilidad de los sediciosos que por el momento permanece impune. ¿No hay suficientes motivos para detener y poner a disposición de la justicia a tanto malhechor? No van a detenerse si no se les detiene.

Muchos reclaman diálogo y negociación. ¿Qué se puede negociar con quienes han cometido tantos delitos de forma continuada? No seamos ingenuos. No puede existir diálogo, cuando una de las partes no respeta las reglas del juego democrático, pretendiendo únicamente imponer sus ideas rupturistas.

El domingo vimos cómo la policía que tiene las competencias para mantener la ley y el orden en Cataluña se ha convertido en una policía política al servicio de los intereses de los golpistas. Se ha permitido mucho durante mucho tiempo. Basta de tanta felonía. Permitir en su día el 9N fue grave error. De aquellos polvos vienes estos lodos.

Hay que aplicar el artículo 155 de la Constitución Española ya, tan válido como el artículo 2 o los 167 restantes. No hay otro camino posible para restaurar la legalidad y el orden en Cataluña. Y esto solo es viable si el Gobierno de España decide sin más dilación actuar por el interés general.