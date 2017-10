Non morras Galicia; carta dun emigrado

Algún día quereremos voltar, como quen volve ao seu pobo despois de moito tempo. Quen nunca esquecemos de onde viñemos, quen nunca marchamos xa que o noso corazón quedou aquí; nós quereremos voltar buscando algo que recordar, a curiosidade de ver quen queda, a rúa onde xogabamos. Pero pobres de nós, cando voltemos esa sensación de estar na casa, esa, xa non a teremos. Os propios galegos acabaron con ela. Infelices, non merecedes este país. Vosoutros que renegades da nosa identidade, da nosa nación. Vós merecedes ser o futuro? Odiando o que sodes? Patriotismo, amor e ilusión é o que merece a nosa pobre nai, Galicia. Que fillo é aquel que se ri, que despreza e que minusvalora a súa nai? Estades acabando con ela.

E eu, que quero seguir bicándoa, cando volte, ela xa non estará. Galicia morre, pero non de vella. Morre porque ten unha peste. Esa peste sodes vós. Sodes aqueles que desprezades a súa lingua, aqueles que renegades da súa cultura. Se continúa a fala, nós continuaremos como pobo. Non carguemos contra ela, xa que estarémolo facendo contra nós mesmos.