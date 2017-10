La verdad es que llevo todo el día dándole vueltas a las declaraciones que, a raíz de los lamentables sucesos del pasado domingo en Catalunya, realizó el señor Urkullu, lehendakari de Euskal-Herria, sin duda intentando pescar en río revuelto, intentando ganar así alguna que otra simpatía más para su legítima causa.

Nos dice el señor Urkullu que se ha demostrado que el Estado de Derecho en el que vivimos los españoles desde que en el Congreso de los Diputados se sancionó la Constitución ya no tiene validez puesto que la política de "café para todos" ha resultado un desastre que desembocó en los hechos que se vivieron el domingo.

No me atrevería, desde mi ignorancia política, a contradecir a un personaje que ocupa un cargo tan importante que hasta puede dejarnos ahora mismo sin Presupuestos del Estado tan solo con un leve chasquido; y es que además pienso que para ocupar ese cargo sin duda hay que estar muy preparado, tener criterio y gran visión social, aparte de una vocación inquebrantable forjada, como mínimo, en las raíces del árbol de Gernika. Simplemente me gustaría que nos explicase a todos los que no hemos tenido la "suerte" de nacer en Euskal-Herria o en Catalunya, qué tipo de infusión es la que nos corresponde.

Está claro que no debemos atrevernos a desear el mismo café y, humildemente, le pregunto: ¿qué tipo de café debo tomar yo, pobre gallego, nacido en esa esquina del noroeste de la península que maneja un "morriñento'' idioma derivado del latín que a casi nadie le cuesta entender y a quien jamás se le ocurrió pensar que partir troncos podría ser una señal de identidad?

¿Qué café me corresponde, señor Urkullu? ¿Me recomendaría alguno en especial para los que nos apellidamos Pérez o García? Alguno sin pretensiones, por supuesto, sabemos que no estaremos nunca a la altura de un pueblo como el suyo tan "superior" genética e históricamente. Quizás tengamos que conformarnos con achicoria y dejar para usted el café y, ¿por qué no?, con un buen chupito.