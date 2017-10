Hace ya tiempo que no envío cartas al director, no existe motivo alguno, pero lo cierto es que ya casi no lo hago. Probablemente sea simple aburrimiento o cualquier otra cosa, quizá esté loco, yo que sé, pero hoy, sigo sin saber por qué, renace en mi conciencia el deseo y la necesidad de expresarme y compartir mis pensamientos.

Cuando Franco murió, yo tenía 14 años, tengo claras referencias de aquello, pero sobre todo, recuerdo dos cosas. Por un lado las vitales lecciones y enseñanzas de mis padres y abuelos sobre determinadas cuestiones político-sociales que escapaban a mi entendimiento. Por el otro, recuerdo muy nítidamente la ilusión y la capacidad de un pueblo para hablar, respetar y conseguir puntos de encuentro en el que unirse y afrontar el futuro con ilusión, esperanza y concordia. Esto fue lo más hermoso.

Hoy, asisto mudo al esperpento que estamos viviendo en este país que parece desintegrarse, al renacer de las dos Españas, las del odio con distinta cara, las ganas de venganza y sobre todo la falta de respeto y la nula capacidad para entenderse.

Cuando hago un repaso de estos cuarenta años, buscando las causas de nuestra estupidez, me doy cuenta del hecho más importante, el acelerador de una situación que parece haberse descontrolado y que no augura nada bueno para nadie, piense como piense, rece a quien rece. Por primera vez en estos años, tengo la sensación real de que este país no tiene gobierno, parece que ese grupo de privilegiados ha decidido no hacer nada y seguir esperando a que las cosas se resuelvan solas. Ni se negocia, ni se pacta, ni se actúa, ni se hace nada de nada, solo aquello que ordenan los juzgados. Lo que sí parecen haber conseguido es que los radicales hayan sido capaces de liderar el descontento generalizado de una población hastiada y harta de recortes, miserias y corrupción. Han puesto al pueblo a los pies de los caballos.

El señor De Guindos ofrecía la pasada semana más autonomía y financiación a cambio de desconvocar la "consulta" y lo cierto es que sigo sin saber en nombre de quién hablaba, no sé si lo hacía en nombre del Gobierno de España o en nombre de quienes realmente gobiernan España, no lo sé.

Por si alguien no se ha parado a analizar la situación como esta requiere, les diré cuál será la postura de Europa y de los países "aliados", ante nuestro "problema", será la que más interese a sus economías sin importar absolutamente nada más. Ya no hay gobiernos ni ideologías, solo hay grupos de interés que colocan a sus peones en los puestos de decisión y nada les importa a parte de obtener beneficios.

Cuando hablaba sobre esto con un buen amigo, éste compartía mi opinión y acto seguido me preguntaba por quien consideraba yo que era la alternativa para este desgobierno. Me callé, medité, repensé y al final me puse a llorar y a escribir esta carta. Pero estoy contento, parece ser que el loco no soy yo.