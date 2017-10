Insiste la caterva nacionalista y la izquierda más radical (es decir, siniestro total, ya que todos pertenecen a la siniestra) en los tópicos de siempre: que la actual situación de Cataluña es fruto del nacionalismo español por pretender españolizar Cataluña. "No permitir votar -dicen- multiplica los separatistas. Cuanto más quieran subyugar al pueblo catalán, más independentistas habrá". Es decir, esta tropa tergiversa la historia a su antojo para que coincida con sus aviesos deseos de culpar a quienes no piensan como ellos. Pues bien, estoy dispuesto a aceptar pulpo por animal de compañía si me explica, coherentemente, por qué, si eso es así, no proclamaron la República catalana en tiempos del franquismo. ¿Tal vez porque el Gobierno de Franco era menos duro que el actual? Eso, perdónenme, pero no se lo van a creer ni sus propios convencidos que, a lo que se ve, lo tragan casi todo. Incluso tragan que los golpistas de las izquierdas: Lenin, Fidel, Chávez, etc. son demócratas, mientras que los de derechas son demonios. También tragan que, cuando una sentencia les favorece, aunque sea por la mínima y con votos discrepantes, no se mira por cuántos votos ni el perfil de los jueces sino el resultado. Pero si no les da la razón, entonces miran los perfiles de los jueces y, aunque sean por unanimidad, le pondrán la mácula de jueces conservadores o derechistas.

Esa es la coherencia de esta gente. Pero, como diría el señor Barreiro Rivas, el que quiera chuparse el dedo es muy libre de hacerlo y, por lo que se ve, hay muchos dispuestos a ello.