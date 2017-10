¿Dónde está la democracia en Cataluña?

El gobierno de España, y el de la Generalitat de Catalunya, están en la pugna de cual de los dos es más democrático, el que quiere poner las urnas en la calle para que se vote, o el que trata de retirarlas impidiendo por la fuerza que se pongan. Los dos contendientes apelan a la democracia para defender su posición, pero no pueden tener razón los dos, por ser sus posturas completamente contrarías.

Uno dice "la democracia es votar", y el otro que "la democracia es impedir votar". El personal de la calle se santigua confundido preguntándose quien tendrá la razón, y aquí hay respuestas para todos los gustos. Dicen los del no, que impedir votar es lo democrático, ya que la pregunta pretende dividir a España, y el articulo 2º de nuestra Constitución lo impide. Los del no también nos dicen que no todas las preguntas son democráticas, y les damos la razón. Para que lo comprueben que no todas las preguntas se pueden hacer, les mostramos estos dos ejemplos que todo el mundo rechaza, y son las siguientes "Quiere que en España se le corte el pelo al cero a aquellas mujeres que desobedezcan a sus maridos", o esta otra, "Quieren Uds. que en España se instaure la pena de muerte". Estas preguntas que serían legales por estar incluidas en la Constitución, son ilegítimas por ser contrarias a los derechos del hombre. La pregunta "Quiere que Cataluña sea una república independiente", no es del mismo rango que las dos anteriores, ya que en las anteriores se conculcan los derechos humanos, y en la última de Cataluña sobre querer ser independiente, solo se incumple un artículo de nuestra Constitución, y esta es de rango inferior, a la Carta de los Derechos Humanos.

En nuestra Constitución, no se contempla el derecho a la autodeterminación de los pueblos que la forman, pero podía incluirlo sin saltarse ningún derecho internacional, y ni en el plano legítimo ni en el legal, sería un echo anormal, en cambio en la de cortar el pelo a las mujeres, o en la de la pena de muerte, sería una acción legal, pero ilegítima. Hay que concienciarse que mas pronto que tarde habrá que modificar este artículo de la Constitución para poder vivir en paz.

Por otra parte, viéndolo desde la distancia, donde se percibe más violencia, en poner unas urnas en la calle para votar, o en perseguirlas para que no puedan hacerlo. Yo lo tengo claro, pero mucha gente está en la duda. Si la pena de muerte figurase en nuestra Constitución, sería legal la ejecución de un reo, pero no legítima, ya que va contra los derechos humanos, que es un postulado de rango superior a nuestra Constitución.

A nadie nos gusta que nos limiten nuestros derechos como personas, y con la actual actuación que está teniendo nuestro gobierno en Cataluña estamos aumentando el descontento y el número de independentistas. Ayer era un 20%, y hoy son un 45%, y si no cambia de actuación, este tanto por ciento seguirá aumentando. Pero no es igual el número de independentistas, que el de los que quieren votar, y estos ya están cerca del 80%, y con estas cifras no hay quien pare esta marea. Últimamente el gobierno para imponer sus tesis en Cataluña, ha enviado a cinco mil policías antidisturbios, aunque sabemos que las manifestaciones que hubo hasta ahora fueron pacíficas. El pueblo solo quiere que le dejen votar.

No se debe dejar de resolver un problema, alegando que en su resolución puede estar la semilla del nacimiento de otros problemas en otros lugares, porque puede que estos supuestos males no se presenten, y si surgiesen, sería entonces el momento de abordarlos.

Las constituciones y las leyes deben reflejar el sentir de los pueblos, y cuando no es así, hay que cambiarlas. En el caso de que una parte del territorio, con una fuerte personalidad, desee marcharse de donde está, hay que permitirlo, ya que impedirlo además de inútil, es actuar como la Camorra, donde una vez que estás dentro nunca más puedes salir sin su permiso. De forma general es preferible reconocer este derecho de autodeterminación a cualquier pueblo que lo pida, que estar contra él, en una lucha eterna sin fin.