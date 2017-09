Traballei en Catalunya doce anos, cotizando dende o primeiro ao último día. Tiven familia, comprei vivenda e en todas as partes que fun e en todos os lugares que estiven coñecín independentistas aínda que a grande maioría non o era. Esforzeime en aprender o catalán, aínda que non o necesitaba, nin para o traballo nin para as relacións sociais. Os meus veciños cataláns cambiaban do catalán ao español en canto estabamos presente. Mesmo nas terras altas de Girona tiven un parente garda civil a quen os cataláns trataban con respeto e deferencia. Nada que ver con Euskadi. Polo tanto estou inmune á asfixiante presión mediática dos medios de Madrid e sucursais.

Neste útimo século houbo dous intentos de proclamar a soberanía, con Macía e Companys e un resolveuse pola negociación e outro polas armas. Con estes antecedentes non din crédito a que desde a Diada do 2012 o goberno estivera ausente das movilizacións catalanas esperando que o tempo o resolvera todo e a velas vir. Primeiro foi o estatuto de Maragall, a quen o seu compañeiro de partido, Alfonso Guerra presumira de cepillalo no Congreso e refrendado de mala gana en referendum para finalizar a faena o Tribunal Constitucional declarando inconstitucional a instancias dun partido que tiña a maioría absoluta. Despois o pacto fiscal de Artur Mas, a quen o goberno central fixo ouvidos sordos. Catalunya representa o 25% do PIB e si eles se van peligran os servizos públicos (sanidade, educación, pensións, servizos sociais).

¿Alguen pensa que Galicia se verá recompensada si gastamos mais do que ingresamos? Unha das artes da política é facer posible o imposible, pero se optou polo pasotismo e o descrédito das institucións catalanas, todo para conseguir por caso, catro votos mais en Viana do Bolo. E ara que fem co millón de cataláns que cada Diada se manifestan. ¿Metelos no cárcere? ¿Gasealos? ¿Os enviamos a galeras?

Houbo cinco anos para resolver a situación e agora de prisa e correndo se poñen os medios a intoxicar a situación, a fiscalía, o tribunal constitucional, a policía, a garda civil, o exército. Manca finezza.