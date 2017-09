Modas en Primaria

Parece que está de moda mezclar las clases al finalizar 2º y 4º de Primaria. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿En base a qué criterio? En la EGB íbamos los de 8 años con los mismos compañeros y aquí estamos, no hemos salido tan mal. Al parecer los que están a favor de esta medida argumentan: el conocer nuevos amigos, cambio de roles, favorecer la interacción social, etc., pero, ¿por qué no mencionan las consecuencias negativas?

El mundo está hecho para los extrovertidos, pero ¿qué pasa con los introvertidos? ¿Qué pasa con las amistades sanas que se acaban rompiendo?, ¿con los niños más tímidos que les puede repercutir en su rendimiento?, ¿con las dificultades que se encuentran los niños con NEE para su integración?, ¿con quienes les va a costar la adaptación? Vemos que los centros no se basan meramente en criterios pedagógicos, sino, muchas veces, en aleatorios, según lo que pidan madres y padres, lo que quieran los profesores y, así, vemos muchísimos casos de niños que salen beneficiados, pero muchos otros que acaban perdiendo y sufriendo las consecuencias negativas de este cambio. ¿Existen datos contrastados de que este cambio tenga resultados positivos?

Los centros buscan el mayor rendimiento, la mejor concentración, un clima de confianza... Y los cambios continuos no fomentan eso, ya que a muchos niños les genera estrés, inseguridad, falta de rendimiento... Si existe una clase "tóxica" existen muchas formas de solucionar el problema. Definitivamente, creo que los cambios son cíclicos y van por "modas" . Lo que se hace hoy no se hará en unos años, pero creo que nos olvidamos de un factor importante: los niños. ¿Alguien les ha preguntado a ellos su opinión?