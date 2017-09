Más de lo mismo

Hoy me quitan el sueño los acontecimientos de Cataluña: se está rozando los límites de la intolerencia.

Por una parte, me fastidia que la Iglesia se pronuncie sobre el tema. La casa de Dios no está para apoyar sediosos, hablamos de permitir que los templos sean lugares para votar. Nada más infame. Bastante tiene con atemperar a los creyentes y de lo concerniente a salvar almas y no enfrentarse a lo político. No estamos en los tiempos del excelentísimo cardenal Tarancón y otros que hubo en el franquismo. ¡Cuidado con las homilías! La situación es completamente distinta; hoy por hoy no asistimos a una falta democrática. Una cosa es un protocolo independentista y otro es mantener una disciplina, acatar las órdenes de un gobierno en funciones que bajo ningún concepto puede permitir que un Govern que roza la intolerancia, el desacato, la falta de realidad, el autoritarismo, la confusión, el caos, la rebeldía, la utopía, la locura, la sinrazón, la infamia, la ceguera, la idolatría, la insidia, la mentira y mil cosas más.

La votación, si o no, no se llevará a efecto entre otras cosas porque no tiene garantía de ningún tipo: no es posible en estas condiciones. Y tampoco lo será en un futuro porque no se cumplen los requisitos de calma y serenidad necesarios para una consulta de este tipo.

Si los catalanes quieren que se les oiga, deben pactar una salida negociada que ante todo no es una claudicación, sino una anuencia moderada y sutil sin el peligro al que nos puede conducir esta sedición. Buscar cauces para la autonomía catalana es otra cosa, más acorde con sus pretensiones.

Todo parece tener solución si todos aportamos un granito de arena para entendernos y dialogar qué es lo más acertado en estos momentos. La marea secesionista no va por buen camino y rectificar es de sabios, así evitarán males mayores y volveremos al día a día, cediendo unos y otros.

ETA vuelve a las andadas y manifiesta cuando son los menos indicados para hablar con el sanguinario papel que corre por sus venas. ¿Qué quieren? ¡Imponernos sus hábitos totalitarios que nunca podrán inculcarse en su mensaje cruel y despótico! ¡Que vuestro odio no capte más corazones! Con todo esto el Govern habéis despertado a las ratas de su letargo. ¿Me comprendéis? Sois unos desalmados y no sopesáis el daño que hacéis al pueblo español con vuestra osadía, que raya con la incredulidad; y, es que no aprendéis y aprehendéis de una puñetera vez. Pero mira que hacéis tonterías que a nada conducen y, sí, creáis un ambiente crispado, monótono y poco elocuente.

Veis lo que habéis conseguido: movilizar a las fuerzas de seguridad del Estado, desplazadas para imponer el orden y evitar males mayores.

Me quitáis el sueño; por vuestra culpa tengo que dormir la siesta. Dadme una alegría. Mira que sois pesados. Podéis comprobar que vuestras manifestaciones son burbujas en un océano. Erre que erre, empecinados al límite.

¡Mira que movilizáis a los estudiantes que lo que tienen es que asistir a clase y los universitarios: todos unos privilegiados que ya quisieran para sí los refugiados, gitanos, saharauis y otros muchos!

Así no se puede vivir, sois unos desalmados, prepotentes y nada solidarios.

No desilusionéis mi corazón, mi cerebro, mi alma.