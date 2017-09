Aclaraciones

La verdad es que no escribo para todo el mundo y esto me lo pueden censurar.

Quiero aclarar cosas que el pueblo y los seres inteligentes, tal vez no comprendan por lo difícil de mis expresiones pero ante todo deben consultar el diccionario de la RAE o en su lugar internet.

Vayamos al grano: citando mi último artículo, cuando hablo de la Benemérita y me sitúo entra la Policía Nacional y los Mossos mi intención es arroparla y protegerla, ni más ni menos. En todos los sentidos, por su trayectoria en el País Vasco, el odio que le profesan sus enemigos y la ardua tarea en las ciudades como en el rural, etc...

Es importante resaltar que a veces mis palabras deben tratarse con sumo cuidado y tratar de buscarle su sentido en la frase y a veces pueda parecer un término peyorativo, aunque no siempre.

Procuro ser fiel a mi ideario, mi método, mi dialéctica; buscando darle un sentido unívoco que cuando menos es preciso y un fiel reflejo de lo que quiero transmitir.

Vayamos a otra frase que se puede interpretar en su justa medida y sujeta en principio a una, tal vez, aclaración cuando digo -escribo-: "quitaos de en medio [secesionistas] por favor y dejar apacentar a mis animales"; me refiero a personas inteligentes, superdotadas a las que en todo momento acudo para que se manifiesten como yo, y lo hagan por lo mismo; pongan a disposición de los ciudadanos lo mejor aunque sea de forma sencilla, y que sean amorosas.

Escribir no es fácil y que nos entiendan es mucho más difícil. Reconozco que hay muchas personas que no tuvieron acceso a la cultura o que se bloquean al leer -yo lo entiendo- pero de lo que no deben jactarse o afanarse o responder lo contrario.

Vivimos en un mundo cambiante y muchas personas son como son y debemos respetarlos. Ahora bien, no pensar no invalida el pensamiento o el hecho de pensar.

No debiéramos subestimar a las personas sin facilidad de palabra u oratoria ni que tengamos que recurrir a las drogas para expresarnos, aunque reconozco que algunos se vuelven mas dicharacheros a la hora de consumirlas. Eso es su problema y siento no darles la razón. Aparte pueden aflorar sus pensamientos delatando aquellos que lo hacen sin más.