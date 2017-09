Meirás sí y las camisas también

A mí se me hace raro y no sé qué pensar cuando algunos listillos quieren que se les devuelva, mejor quitarle o robarle, el Pazo de Meirás a la familia Franco. Y yo, en uso de ese mismo derecho, también vengo en solicitar el pago de las camisas que mi madre hizo para el glorioso movimiento nacional, pero no solo mi madre, muy buena costurera por cierto, sino también estas personas que denuncia el alcalde de mi pueblo allá por el año 1937. Pasen y lean. Verídico e histórico. No tiene desperdicio:

El día 3 de noviembre denuncia ante el jefe administrativo militar de Santiago: "Con vista de su atenta comunicación de 2 de los corrientes, tengo el honor de poner en su conocimiento lo siguiente: D.ª Adelaida Suárez, viuda de Negreira, manifestó al llevarle camisas para confeccionar, que tenía bastante que hacer en su casa, remitiendo la única camisa que se le había entregado para confeccionar, muy mal rematada, viéndose esta alcaldía precisada a devolvérsela por el alguacil Portero para que la terminase; la devolvió en el mismo estado diciendo que no sabía hacerlo mejor.

D.ª Carmen Fernández Amigo contestó a las señoritas que le llevaron los materiales para confección de camisas que no tenía necesidad de trabajar para nadie. Como le dejaron los materiales en su casa, aún contra su voluntad, las hizo sin rematar y en estas manifestaciones la secundó su esposo D. Rogelio Amigo Collia.

D.ª Elena Caamaño Barbazan, al llevarle los materiales, contestó que estos trabajos eran solo para las solteras, y de las dos camisas que se le encargaron, devolvió una sin hacer, confeccionándola las señoritas encargadas de la dirección de estos trabajos."

Tengo los mismos derechos y a ellos me acojo. Pero si se piensa un poco, me parece que tampoco. Pero por pedir que no quede. Y me quejo bien quejado.

Y, ¿lo de pedir la devolución de la cuota del "Plato Único", "Día sin postre" y "Subsidio pro-combatientes" toca otro día? ¿O van todos juntos? Me temo que por mucho que se enreden, todo acabará sin sobresalto alguno y rebuznaremos en balde.