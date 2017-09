O inventor Manuel

Manuel era inventor pero non un inventor calquera. Inventaba cousas sinxelas, cousas doadas pero que estando aí, non se vían así como así. Podíase dicir que este home inventaba case sen darse conta, levábao no sangue. Mans grosas froito de horas e horas de traballo, unhas costas tortas, un corpo maltreito pedindo papas. Pero alí seguía Manuel, inventando e inventando; algúns criticábano xa que dicían que as súas ideas xa existían, pero o noso inventor sabía que sinxelamente eran ideas de mentes xemelgas, que coma el tiñan as mesmas inquedanzas e querían chegar ás mesmas solucións. Sempre lle escoitei dicir que cantos máis fosen, mellor.

Manuel inventaba caricias empregando caricias, inventaba amor empregando amor, Manuel era inventor dun mundo mellor.