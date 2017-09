Un Estado fallido es aquel que no es capaz de mantener un control efectivo en una parte de su territorio, ya que no puede hacer cumplir sus leyes y las resoluciones de los jueces y tribunales en esa parte de su territorio. Sobre todo, el Estado fallido no ostenta el monopolio del uso legítimo de la fuerza en esa parte de su territorio que no controla. Durante muchos años, Colombia fue un Estado fallido en una parte de su territorio.

España puede empezar a convertirse en un Estado fallido si no es capaz de impedir la celebración sin ninguna garantía democrática del denominado referéndum de autodeterminación de Cataluña, que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional, y la anunciada declaración unilateral de su independencia. En efecto, el gran reto del Estado español el próximo día 1 de octubre es conseguir, si es necesario mediante el uso legítimo de la fuerza, que los ciudadanos catalanes que quieran votar no puedan hacerlo porque es ilegal. Para ello, es necesario que las fuerzas y cuerpos de seguridad, incluidos los Mossos, y todos los funcionarios adopten todas las medidas legales necesarias para impedir la celebración de dicho referéndum.

Parece que el Gobierno del Estado español prevé utilizar como último recurso la aplicación del artículo 155 de la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional solo en el supuesto de que se produjera en los primeros días de octubre una declaración unilateral de independencia de Cataluña por parte del Parlament. "Haré todo lo necesario", advirtió Mariano Rajoy en un mensaje dirigido, sobre todo, a los secesionistas.