"¿Pero tú no vives con un hombre?" Ganas me dan de dejar en el aire esta pregunta definitiva, delatora en sí misma del concepto de cotilleo a lo grande, el que no sabe de límites ni, por carecer de vergüenza, los reconoce.

La historia es que mi hija solicitó la gratuidad de clases en cierta escuela del municipio. Debido a las características de nuestra economía, la gratuidad estaba (y está) más que justificada. El 31 de agosto recibí una llamada telefónica de la Asistencia Social de Moaña. Al otro lado, una mujer me explicó que no podía tramitar mi solicitud porque "ella necesitaba números para hacer sus cálculos". Y entonces me reclamó el certificado de convivencia. La petición sonaba extraña por lo enormemente especulativa; ella no me conoce. Le informé que mi estado civil es divorciada y entonces me pidió con urgencia la sentencia de divorcio (documento que en ningún caso me fue exigido antes y que no consta como requisito para formalizar la solicitud). Yo accedí a llevársela ese mismo día. Una semana después, nos habían denegado la gratuidad. Enseguida acudí a una cita con la concejala de Igualdad y Mujer. Le expliqué el caso. La concejala me escuchó con atención; luego sonrió y se fue en busca de la Ordenanza Municipal (necesario el guiño a la "Forma A39, estipulada en la nueva circular B65", de Astérix) que regula los importes, contemplando ciertas situaciones de los solicitantes, y marca una cantidad económica para la cual se conceden las ayudas; dicha cantidad es fija. Mi hija sobrepasa en 60 euros mensuales esa cantidad. Ese dato la excluye completamente de cualquier otra valoración. Está fuera. El número es hegemónico. No queda más que hablar ni discutir; el caso está cerrado.

Cuando ya parecía que las matemáticas consolidaban un argumento irrebatible, la asistenta social, que ha acudido al despacho para apoyar la Ordenanza (es curioso que la Ordenanza necesite tantos defensores, cuando es inexpugnable en sí misma), se anima a lanzarme la siguiente cuestión: Además, ¿tú no vives con alguien?

Abrí los ojos desorbitados. La concejala, consciente de lo impropio de la pregunta, se puso colorada y alegó que ese dato era irrelevante para el caso. Pero la asistenta no se rindió: "Tú vives con alguien, lo he visto en el padrón. Aparece empadronado contigo desde hace bla, bla, bla". En ese momento, me vi obligada a dar explicaciones de mi vida privada a una desconocida que exponía información confidencial sobre mi persona delante de una tercera. La concejala mostró abiertamente su oposición al hecho de atribuir obligaciones económicas a una pareja, ya sea hombre o mujer. Y entonces, cuando ya parecía que no había más montones inmundos donde remover, la asistenta volvió a la carga con una larga frase final que se resume así: "? Tú deberías aportar tu parte del dinero". Acabáramos. Esta mujer no me conoce, pero me acusa de no trabajar. Me culpa de recurrir a la Asistencia Social y acceder a las ayudas sociales que justifican su puesto, un puesto desde donde se permite opinar sobre mi vida y suponer lo que desconoce con total impunidad. Tal vez por eso, porque carecía de datos fiables, se fugó tan rápido del despacho. La concejala se sentía incómoda; yo también. Es duro ser testigo del enjuiciamiento moral de otro. Es duro ver cómo se abusa de un cargo. Es duro ver cómo se utiliza un cargo para airear información confidencial a conveniencia y revelarla en público como si se tratase de un arma. Es duro que lo haga una asistenta social. Es duro ver actuar a una mujer con prejuicios machistas hacia otra mujer. Pero lo más duro, no se engañen, es sufrirlo.

Brindo por todas las asistentas sociales que se interesan por las personas.