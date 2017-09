Prestaciones y nuevas tecnologías

Creo profundamente en que los tiempos tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías y tratar de conseguir mejores prestaciones con la finalidad de generar más eficacia, mayor eficiencia y un menor coste. En eso estamos todos los operadores jurídicos de acuerdo.

El problema comienza cuando los mecanismos que ponemos en funcionamiento no cumplen los parámetros necesarios para desarrollar con plena satisfacción las necesidades que tienen que cubrir.

No creo que exista actuación alguna en la función pública que genere tanta oposición como lo hace la aplicación Lexnet, jueces, Lajs, grupo de gestión, auxiliares, abogados y procuradores, todos sufrimos con relativa frecuencia la paralización del sistema que impide el normal desarrollo de nuestro trabajo.

Yo estoy convencido de que Vd. no es consciente de lo que realmente sucede y me gustaría referirle un par de pinceladas para que se haga una idea, sobre todo al gremio al que pertenezco, y que somos los usuarios que en mayor medida utilizamos la aplicación.

El primer problema con el que nos encontramos es que normalmente el sistema padece continuas interrupciones sin aviso previo y eso provoca una desazón importante, pues uno tiene que cumplir con las actuaciones judiciales con las que por cierto son cada vez más exigentes y a la vez se tiene la obligación de presentar de escritos y recoger notificaciones, que en días como el de hoy, se hace francamente difícil, por no decir imposible.

En segundo lugar manifestarle que debe establecerse en todo el territorio nacional un sistema alternativo para que en días como el de ayer o el día de hoy, cuando el sistema no funciona, podamos cumplir con los plazos sin necesidad de "hacer piruetas" que, dependiendo de donde te encuentres, será de una u otra manera y siempre pendiente de que cualquier "iluminado" decida que al sistema no le gusta y no admita el método empleado. El efecto de la deficiencia en el sistema provoca que no se reciban las notificaciones en el día y que al siguiente la carga de trabajo se duplique, lo que supone tener que hacer jornadas de trabajo más propias de un campo de concentración que de procuradores.

Creo que si tiene interés en que el sistema funcione, debería probarse cualquier modificación antes de ser implantada para evitar desagradables sucesos como los parecidos en un pasado no muy lejano (le recuerdo que los que tenemos en el nombre o apellido una "ñ" quedamos fuera del sistema sin que nadie nos diera una sola justificación).

Por último, una petición: mientras el sistema no cumpla unas exigencias mínimas para su implantación y pueda hacerse en todo el territorio nacional, establezca sistemas alternativos que permitan cumplir, tanto a funcionarios como operadores jurídicos, la función que tenemos. Con la esperanza de que se tomen las medidas oportunas para que el sistema tecnológico pueda ser operativo para todos, reciba un cordial saludo de quién, como muchos de mis compañeros, sufre de insomnio, acidez estomacal, vértigos y empezamos con síntomas de depresión profunda, que supongo no tendrán los que gestionan la plataforma lexnet.