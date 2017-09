Quienes no hayan reparado en el título, háganlo, por favor. "El Día Mundial Sin Automóvil" fue una iniciativa europea para desincentivar el uso del coche propio, con la finalidad de proteger el medio ambiente. La idea era clara: como el ser humano es un animal de costumbre, busquemos la manera de que, al menos un día al año, experimente otras formas alternativas de desplazamiento. Tal vez -se pensó- si lo hace en bicicleta, en transporte público colectivo o compartiendo coche con otras personas, se dé cuenta de las ventajas que tiene para el medio ambiente, pero también para su bolsillo y su descanso, no utilizar el vehículo propio. De ahí "El día sin mi coche" y no "El día sin coche", porque automóviles tiene que haber. Pero si yo dejo el mío en casa, es uno menos a contaminar y a ocupar las calles. Y si no uso el transporte público colectivo, ni la bicicleta, ni voy caminando (quizá por no ser viables, en mi caso, ninguno de los mismos), tendré que hacerlo en coche privado, pero si nos juntamos cuatro o cinco personas, habremos retirado de la circulación tres o cuatro vehículos. Eso es la finalidad del evento.