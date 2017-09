Esquécense de nós

O asunto que me leva a escribir esta carta versa sobre desequilibrios en canto aos investimentos feitos consetudinariamente polos gobernantes de Nigrán. Seguramente sexa unha praxes común dos concellos con franxa litoral,darlle mais importancia as zonas costeiras, en detrimento das zonas rurais de terra adentro, que as teñen por menos atractivas para un turismo que extemporaneamente nos triplican. Que conste que creo que se debe tratar ben aos foráneos, pero iso non implica deixar de lado zonas menos "fashion" para algúns.

O certo é que namentres nos paseos litorais e demais zonas urbanas se cambian a cada paso farolas, bancos, xardineiras e ata empedrados e embaldosados, relativamente recentes e en bo estado, en Camos, por exemplo, seguen estando os postes sen retirar da calzada, ou as caixas de alumeado público desfeitas e cheas de ferruxe, que conforme chove, xa queda todo a escuras; namentres se poñen expendedores de bolsiñas en paseos marítimos e prazas para que os donos dos cánidos de urbe recollan as súas cagadas (que mexen non importa), noutros sitios non temos traída municipal de auga, nin boa conexión de internet, e nin sequera, e non será por non haber insistido, as fontes públicas ofrecen a correspondente información das mostraxes de calidade das súas augas aos usuarios das mesmas.

Eu son de Camos, pero ben puidera ser de Chandebrito, de Parada, ou de calquera zona do interior para dicir o mesmo. E sí, poderían cualificarme de telúrico, pois é verdade que me tira a terra, pero esta non deixa de ser igualmente Nigrán.

É xusto dicir que este goberno actual colabora e subvenciona aos diferentes colectivos veciñais e culturais do Concello, e non vou eu a manifestar nada en contra, salvo engadir que moitos deses colectivos autoproclamados culturais, dedícanse prioritariamente a facer eventos festivos, gastronómicos e basicamente lúdicos, valéndose en parte desas axudas que dende o Concello se destinan, se non me engano, a "Cultura".

Asemade, resulta paradóxico que mentres dende o consistorio non se repara en apoiar con axudas económicas e outros medios,a eses eventos repetitivos e desnortados, en cambio, cando se trata dalgunhas festas patronais tradicionais, como xa acostumaba a facer o goberno municipal anterior, promoven nas mesmas datas eventos paralelos, chámense festivais ou concertos, que deslocen ou lles resta afluencia aos festexos.

Coido que se está a tempo de mellorar e mudar estas cousas, pero debe ser xa, non vaia ser que se faga de noite e se repita o conto.