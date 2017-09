Carta a Xohana Torres

Te coñecín hai xa moitos, moitos anos, cando a miña tía Pepita tiña un comercio de arte, Atenea, e ti eras unha incondicional, tanto do comercio coma da miña tía, e grazas a ela, a miña tía, nos fixemos amigas.

A nosa amistade perdurou sempre, e sempre estareite agradecida por todo o que aprendín de ti.

Contigo aprendín que podía falar galego aunque non o falara ben, xa que eu sempre calaba por medo a facer o ridículo. "O Tempo e a Memoria"

Cando a miña filla Sabela me chamou para dicirme que te foras, foi de noite e pensei, Xohana dicía,"Á noite os barcos non navegan, senón polas beiras do ceo" a onde ti vas. E comecei a recordarte con todo o cariño que sempre recibín de ti.

Contigo aprendín a autencidade das palabras, a cultura galega, desa maneira túa tan sencilla, tan entrañable, tan discreta, como alguén dixo, non recordo quen, "a escritora oculta". Ti sempre fuxindo do público cando hai un feixe de personaxes que non teñen nada que dicir e morren por saír na TV.

Contigo aprendín os remedios das herbas, a que máis me gustou a herba namoradeira, xa sabes coma sou unha romántica empedernida.

Contigo aprendín, "Tempos De Ría", "Adiós María; "Estacións ao mar" Á outra banda do Iberr... e case sin sabelo tiven a sorte de ter coma amiga a unha das máis grandes autoras da poesía galega contemporánea, Xohana Torres, pero por encima de todo iso estaba unha persoa maravillosa, discreta e sencilla.

Un día me chamaches para invitarnos ó teu ingreso na Real Academia Galega.

Considereime moi honrada.

Por suposto que fumos, de gala, a ocasión o merecía.

O teu discurso deixoume flipada, non pega esa palabra, deixoume abraiada, "Eu Tamén Navegar", sempre o mar, sempre ti. "A reivindicación histórica da equiparación da muller e do home na sociedade, na que Penélope, a través da túa palabra logra liberarse". Grazas Xohana.

"Por todo isto que somos, polo que sempre fumos, polo nunca aprendido, Galicia en ti, doxeito en que se mide o anaco de terra indispensabele pra vivir e morrer"

Grazas Xohana, por ser a miña amiga.