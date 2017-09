¿Prohibido respirar?, según

Las Leyes las hacen los parlamentos, pero este hecho no garantiza que todas las leyes salidas de sus debates sean justas, ni que todas respeten los derechos humanos, ya que sus señorías no están tocadas del halo divino, ni de ciencia infusa alguna, por lo que no todas las leyes que salen tienen que ser recibidas con unánimes aplausos, porque es seguro que alguna se cuela con partes que vulneran los derechos humanos.

Ya sé que esto no es lo cotidiano, pero alguna vez sucede, y cuando estos afectados se sienten violentados, cualquiera de ellos puede recurrirla, pero el tiempo que pasa desde que se promulga, hasta que se deroga, puede durar años. Las leyes hay que cumplirlas, pero puede ser que alguna que se promulgue no se adecúe a derecho; y a las Constituciones les pasa lo mismo. En todos los países las leyes son legales, pero no todas ellas son legítimas, ni todas respetan los derechos humanos. En Norteamérica existe la pena de muerte, y hay que ejecutarla aunque esto sea contrario a tus convicciones. En Alemania, en tiempo de Adolfo Hitler las leyes que tenían eran legales y había que cumplirlas, ya que si no lo hacías te jugabas la vida. Las leyes que rigen en Corea del Norte son legales, pero quizá alguna no legítima. Estos, y otros más ejemplos nos dicen que cumplir la ley siempre es legal, pero en ciertas ocasiones su cumplimiento no es deseable cuando la ley no es legítima, y vulnera los derechos humanos.

Una ley que diga "Que se prohíbe respirar" todos comprendemos que además de inútil es ilegítima y contraria a la razón; y una ley que diga "Se prohíbe hacer una consulta al pueblo mediante un referéndum" también es ilegitima e inútil, por ser contraria a los derechos de la gente, que siempre debe tener la facultad de poder hablar y expresarse. Otra cosa es que se pacten las condiciones de tal consulta. Sí ya entramos en el problema de la independencia de Cataluña, se pueden pactar las condiciones de tal referéndum, y se puede acordar que no se puede repetir otro referéndum sobre el mismo tema hasta que no transcurran X años; o que para cambiar de nacionalidad en Cataluña, se necesitase una mayoría de votos de un 60% ó 65% de los electores.

Que razonamiento emplearían para anular la actual consulta en Cataluña, si la pregunta se cambiase por esta otra más light: "Le gustaría que fuese Cataluña un país independiente". ¿También perseguirían la colocación de las urnas, cuando solo se pretende conocer el pensamiento de los catalanes? Es que no es legal la pregunta, o no es legal que los catalanes tengan ese pensamiento y deseo.

Pero este no es el caso que nos ocupa, ya que el Gobierno de España se niega en redondo a considerar una posible independencia de Cataluña, agarrándose con las dos manos a la constitución para que nadie se la cambie o retoque. Por la otra parte el gobierno Catalán solo quiere hablar de independencia. Están en completa confrontación. Algunos dicen que el derecho a la autodeterminación solo lo tienen los países colonizados, pero pienso que cuando un país de nuestro entorno y civilizado, está a disgusto y descontento con la pertenencia a otro, con más motivo debe de tener este derecho. La Constitución Española en el artículo 2º, cercena este derecho, por lo que es ilegítima en este artículo 2º, y hay que decirlo claramente sin asustarse. La Constitución nos llevó a estos enfrentamientos y hoy debemos reformarla cuanto antes.