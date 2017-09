¿Pero qué ha hecho Teis para merecer esto?

Nos animamos a escribir estas líneas, dirigidas principalmente a la Sra. concelleira de Urbanismo, Doña M.ª José Caride, y al Sr. concelleiro de Seguridad y Movilidad, D. Carlos López Font, por si sus innumerables obligaciones no les dejan tiempo para conocer de la ilegalidad que desde sus concellerías se viene consintiendo en las calles Julián Estévez y Avda. de Guixar en los últimos meses. El problema, para aquellos que no lo conozcan, es que alguna mente lúcida ha decidido transformar esa zona en el depósito de contenedores del Puerto de Vigo para mayor lucro de los empresarios que los gestionan. La operación se viene realizando con total premeditación y alevosía, como siempre a costa de los "Juan Pueblo" que habitan este barrio dejado de la mano de Dios, históricamente olvidado por nuestros gobernantes y muy alejado de la imagen de esa ciudad hermosa de la que presume nuestro señor alcalde.

Tras las innumerables llamadas efectuadas por los vecinos a la Policía Local a causa de los abusos constantes de los centenares de camiones que acceden diariamente a través de un vial de anchura claramente insuficiente, que aparcan y maniobran sin ningún respeto para las más elementales reglas de tráfico poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos, tras las denuncias efectuadas por la carencia de las preceptivas licencias de actividad, paso de carruajes y licencias de obras de los titulares de los depósitos, tras las quejas por los ruidos y el polvo originados por las obras y la actividad, etc., etc. ustedes llevan haciéndose el "D. Tancredo" unos cuantos meses sin haber tomado cartas en el asunto hasta que los vecinos no han tenido más remedio que salir a la calle.

Por si ustedes lo habían olvidado les recordamos que es su obligación legal, sino como socialistas sí como empleados públicos pagados con nuestros impuestos, hacer cumplir la ley y las ordenanzas municipales cuando aquellas no sean respetadas, imponer las sanciones correspondientes a los infractores y velar por su ingreso en las arcas municipales. Les recordamos también que las licencias necesarias para ejercer una actividad molesta, insalubre y nociva para la población, si es que ustedes pretenden seguir con este disparate, no son algo que se pueda conceder alegremente y como actos reglados que son están sujetos a un procedimiento administrativo tasado del que son responsables.

Les decimos esto, y ya terminamos Sra. Caride y Sr. Font, porque nos estamos pensando muy seriamente acudir a la Fiscalía y al Valedor do Pobo para poner en conocimiento de ambas instituciones los hechos que vienen ocurriendo, y reclamar su intervención ante la manifiesta complicidad que ustedes demuestran consintiéndolo. Porque tengan todos los lectores la seguridad de que tras esa falta de interés por actuar diligentemente, tras esa clara dejación de funciones de vigilancia de la legalidad y tras ese mirar al otro lado ante los poderosos, se esconde lo de siempre: el dinero. Y eso, permítannos decirles, tiene muy poco de socialista, nada de servidor público y mucho de sociedad anónima.