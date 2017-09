Como esconde la cabeza el avestruz (Nigrán)

Estamos leyendo estos días en la prensa, la contaminación de las aguas en Playa América por los vertidos fecales, pero ahora también la Xunta denuncia que la playa de Area Fofa está contaminada. Lo peor es que no se quiere admitir el efecto que está causando en las personas dicha contaminación y si no preguntar en el Cunqueiro la cantidad de personas que ingresaron en ese hospital por diversas molestias, tanto gastro-intestinales como de piel, por los efectos de los vertidos. Es muy fácil culpar a los demás de nuestros males y que son causados por el mal gobierno municipal. Esto es lo que hace el avestruz, esconde la cabeza bajo tierra porque así piensa que no la ven. Es patético pero es así y esto es lo que hace nuestro alcalde de Nigrán. No es posible un desgobierno tan patente y que no tome las medidas oportunas, pero hay un refrán que dice que donde no hay no se puede sacar y esto es lo que le pasa a este buen señor.

Lo mejor es echarle la culpa a los demás, por ejemplo niega la evidencia de lo que está pasando en las playas y culpa a un partido político de sus males e incluso le echa la culpa al conselleiro de Sanidad. Sr. González no eluda sus problemas que no sabe resolver, cargándole el muerto a los demás, sabemos que su equipo de gobierno no está a la altura para dirigir a nuestro ayuntamiento, es lamentable pero es así.

Este es el tema de fondo, pero el abandono de este municipio es tan grande que no hay por donde cogerlo y no quiero volver a enumerarlos porque me estoy haciendo aburrido con tantas denuncias a este buen señor. Querido regidor, ponga en claro sus ideas y deléitenos con alguna buena obra en este ayuntamiento, que no es tan difícil.

Hace unos días se publicaba en los medios de comunicación que el concello tomaría medidas y sanciones de las fincas que no se limpien, pero creo que primero es arreglar nuestra casa y después exigirle a los demás que lo hagan. Los propietarios se quejan de que sus terrenos están rodeados de maleza que tiene que limpiar el ayuntamiento, pero éste no toma las medidas oportunas y así suma y sigue. El parque empresarial es uno de ellos, las parcelas de los particulares están rodeadas de maleza, pero no se toman medidas para limpiarlas, es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio.

También sale en la prensa que el concello hizo estos días un contra-análisis en Area Fofa, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo se llegue a esta conclusión? Desde el día 9 de agosto que la Xunta le comunica a la alcaldía de este problema, sería normal que no diera un resultado positivo, porque eso es demasiado.