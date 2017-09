Barbuda, una isla vacía e inhabitable

Por primera vez en 300 años no hay ni una sola persona en Barbuda, una isla declarada inhabitable por el Gobierno de Antigua y Barbuda después de que fuera arrasada la semana pasada por el huracán Irma.

"Está vacía, ya que todos los habitantes tuvieron que ser evacuados a Antigua, a sólo 30 millas (unos 48 kilómetros) de distancia después del paso del ciclón que diezmó la isla", según asegura en una entrevista con Efe el embajador plenipotenciario ante Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders.

Ante la devastación que causó el huracán a su paso por la isla no ayudó el hecho de que es completamente plana, por lo que el ciclón no encontró resistencia, ni tampoco la calidad inferior de las edificaciones, además de que estuvo muy cerca del ojo del huracán, no como Antigua, que estuvo en los anillos exteriores de Irma.

Su cercanía al ojo del ciclón, con vientos de unos 297 kilómetros por hora, no dio "ninguna oportunidad a Barbuda" para mantenerse en pie ante el temporal "más feroz, cruel y despiadado que se haya vivido en la isla", agregó Sanders.

A su vez indicó que "no se precisa de mucho para que los edificios que aún quedan en pie se terminen de caer" y "no hay nada en Barbuda para poder vivir, ya que no hay ni electricidad ni agua".

"Las áreas agrícolas que un día produjeron cultivos para el consumo local ahora son tierras pantanosas y desafortunadamente la isla está llena de animales muertos y moscas que crean el riesgo de infección", explicó.

Por ello -continuó- no hubo más remedio que "evacuar a toda la población de Barbuda (unos 1.800 habitantes) hacia Antigua, la isla vecina, lo que representa una gran carga para la segunda, ya que la población aumentó de un día a otro en un 10 %".

Sanders dijo a Efe que afortunadamente Antigua no fue golpeada por el ojo de la tormenta, y por lo tanto está abierta para los negocios.

Además, reveló que Antigua ha pasado por ocho huracanes en siete años y que a medida que se fue superando cada uno de ellos la reconstrucción "fue mejorando con estándares de construcción cada vez más fuertes y mejores, a diferencia de Barbuda que de alguna forma siempre los esquivó".