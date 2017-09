Te prometo el mejor orgasmo

Qué envidia siento estos días. Enciendo la tele, la radio o me conecto a cualquier red social y me invade profundamente este sentimiento al ver la total y absoluta determinación de la "clase política" del noreste de España.

Es increíble ver como defienden la verdadera democracia como ellos le llaman, que no es otra que el derecho a decidir... Créanme que no puedo estar más de acuerdo con ustedes siempre y cuando no fuesen tan selectivos en los temas a tratar con la ciudadanía. Permítanme proponerles, con el único fin de ahorrarse el gasto que supondría para las maltrechas arcas de la Generalitat el volver a sacar otra vez mas las urnas a las calles, algunas cuestiones para consultar con el pueblo aprovechando el despliegue de medios.

¿Podrían ustedes aprovechar este referéndum, en plena erección política de democracia, para preguntarles a los ciudadanos si es hora de bajar el IVA? ¿Retirar la financiación a la iglesia? ¿Recuperar la Seguridad Social Universal? ¿Retirar la financiación a la educación privada? ¿Retirar el impuesto al sol? y un largo etc.., para poder llevar a cabo desde el primer día de su ansiada independencia.

En cuanto a sus sueldos, quizás deberíamos pedirle ayuda a Iker Jiménez, pues aquí, al ser ustedes los que deciden sobre sus subidas salariales, siempre hay consenso, sean del partido que sean.

Es fantástico ver como con una corrupción estructural consolidada en el tiempo y la nefasta gestión política de una increíble comunidad autónoma como es Cataluña, son capaces de convertirse en mártires, camuflando su incompetencia y sus promesas imposibles de cumplir con una bandera que tiene los mismos efectos que el viagra, buscando "el orgasmo de la independencia", llegando a utilizar al pueblo como escudo de insumisión frente a un gobierno del PP que cada vez que habla, sólo provoca mas escitación.

Me quedaré impaciente a ver el final, a pesar de que me temo que esto acabará con un tremendo gatillazo.