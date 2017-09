Observo que estos días estamos asistiendo impertérritos a la desmembración de España. Lo más preocupante no es que Cataluña se quiera independizar, que eso ya nos lo hicieron saber hace muchos años, sino que el resto de los españoles viven absolutamente ajenos al problema, como si no fuera con ellos. "¿Que quieren irse?... ¡que se vayan!", dicen. Sin darse cuenta de que por el hecho de vivir en otra comunidad autónoma no les va a tocar a ellos.

A los que sí nos importa perder una parte de nuestro territorio (de la misma manera que sí que me importaría que me expropiasen una habitación de mi casa, y mi vivienda perdiera metros cuadrados) sabíamos que esto iba a pasar más pronto que tarde. La Constitución Española cedió el capítulo de las Autonomías con el fin de satisfacer la insaciable sed de independencia de los nacionalistas, igual que a un niño pequeño se le van dando todos los caprichos que pide hasta que al final nos damos cuenta de que hemos creado un monstruo y que no podemos dar marcha atrás.

Si Cataluña consigue, por las buenas o por las malas, la independencia, con o sin dinero del resto de los españoles, con fronteras, visados, pasaportes, aranceles y expulsión de la Unión Europea o no, no nos quepa la menor duda de que los siguientes son los vascos, después Galicia, después Valencia y después Andalucía, o Asturias (que con eso de que el bable está dejando de ser dialecto para convertirse en lengua ya tienen los nacionalistas asturianos la justificación de su existencia). Pero España se desintegrará irremediablemente y además, como quien tira de una madeja, se va a empezar a descomponer a una velocidad que no nos lo vamos a creer. ¿Y qué vendrá después?

La catástrofe que se avecina, no me la quiero ni imaginar. Entonces, algunos de los que ahora solo les preocupa cómo ha quedado el Celta o el Betis, a lo mejor se inquietan un poco. O no.