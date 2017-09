Aguas fecales en Nigrán

Cuando el perro es flaco todo son pulgas. Estos días tuvimos la fiesta de la cerveza en la alameda del parque Torrente Ballester. Este parque ya esta muy deteriorado como para soportar los camiones que descargaron durante el tiempo que estuvieron. ¿Qué es lo peor? Que uno de los camiones, por el peso excesivo que tenía, hundió una de las piedras del parque, quedará así in sécula seculórum, como pasa con todas las cosas que están sucediendo y a las que no se da solución.

Lo peor es que nuestro queridísimo alcalde hace caso omiso de las advertencias de la Xunta de Galicia, que le advirtió de que Playa América no era apta para el baño, pues llegaron las aguas fecales por avería de una de las tuberías. Tenía que poner unos carteles informando a los bañistas del peligro que corrían por aguas contaminadas, provocando que mucha gente que se bañó tuviese que ir a urgencias con serias molestias.

Ahora la Xunta de Galicia le abre un expediente sancionador por no tomar las medidas oportunas, causando malestar entre los bañistas. Nuestro querido alcalde piensa recurrir el expediente, pero ¿ le servirá de algo? No creo que le preocupe mucho, pues al final los euros no van a salir de su bolsillo, sino de las arcas municipales; en una palabra, de lo que pagamos todos los contribuyentes. Señor alcalde, ya es hora de que tome la sartén por el mango y se ponga a hacer bien las cosas, aunque es un tanto difícil. Hay un refrán que dice que el que nace barrigón es imposible que lo fajen.

Quiero recordarle, señor alcalde, que es hora de que empiece a gobernar para todos los ciudadanos de Nigrán, que todos pagamos nuestros impuestos y pedimos tome buena nota de lo mal que lo esta haciendo.