Monumento al feísmo en Príncipe

Cual emigrante gallega, al volver a mi casa(Velázquez Moreno, Vigo) tras unos meses me encuentro que me han tapado la vista al mar: al edificio de lo que era antes el Mercantil (adquirido por el Celta) le han añadido 5 pisos, sin más, "Vigo cara al mar" dice el eslogan. Y es que la cultura del poco respeto, del feísmo, de los bares, del fútbol, de nada de cultura y estudio reina en Vigo. Cada vez que alzo la vista se me cae el alma a los pies y no quiero volver a una ciudad como esta donde no se respetan las normas, donde no hay armonía ni arte y cada cual hace lo que le viene en gana.