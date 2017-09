Hoy escribo pensando en todos los que luchan día a día por alcanzar ese sueño o meta fijada. Lograr ese trabajo, esa plaza a la que intentabas aspirar y en un abrir de ojos se ha esfumado. Hago referencia a los que luchan por sus sueños sin descansar, compaginado trabajo y estudio. Se hace cuesta arriba y a veces complicado compaginar ambas cosas. Tengo el ímpetu de decirte algo: que nada frene tu iniciativa, coraje, tesón... Puede que hoy llores por no lograr tu objetivo, pero llegaste lejos. Ver atrás da vértigo, al observar que llevas ahí tiempo luchando y las cosas no llegan. Muchas veces es tropezar en la misma piedra continuamente. Empiezas a cuestionar todo lo que pasa. Piensas en los que se han ido y no te han visto alcanzar tu meta, pero de algún modo estarán ahí el día que lo logres.

Puede que hoy falte esa persona que crea en ti, que confié en tus posibilidades, que piense que tú puedas llegar lejos. Y que te acabe dando la oportunidad de brillar y demostrar que eres tan bueno/a como los más idolatrados. Ahí es donde reside el don de ser un buen profesional, al apostar por todos.

Seré abogada de pleitos pobres, pero apuesto por cada uno de los que están ahí fuera, buscando triunfar en sus profesiones. Dejándose el alma por hacerlo bien.

Solo te puedo decir: lucha por tu sueño y que nadie te detenga. Sigue tu caminito, como Dorothy siguió el camino de baldosas amarillas para llegar a "Ciudad Esmeralda" en el "El mago de Oz". Continúa adelante, sin miedo. Cierto que en el camino encontrarás de todo? Dorothy se encontró con el espantapájaros sin cerebro, el hombre de hojalata sin corazón y el león cobarde. Tú también encontrarás en tu camino personas que te brindarán su apoyo y amor para seguir adelante. Eso es lo que cuenta. Seguir ante la incerteza, porque el triunfo puede estar a la vuelta de la esquina? Porque en verdad, cuando todo empeora, el que es valiente no se rinde, lucha.