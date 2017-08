Después de los atentados de Barcelona y Cambrils, expresado nuestro dolor y sentimiento hacia las víctimas, es el momento de pedir responsabilidades. "No tinc por" es la frase o eslogan de esta masacre, pero después de conocer los errores, falta de coordinación en la investigación y la politización del atentado, tengo que decir "Jo si tinc por" y creo que muchos catalanes también.

Se ha ensalzado la actuación de los Mossos hasta el hecho de concederles la medalla de honor en solo cuatro días, pero excluyendo a la Guardia Civil y Policía Nacional, hecho que demuestra las diferencias políticas entre Cataluña y el Estado. Un ejemplo fue la negativa del acceso a la investigación de los CEDAX en la explosión de la casa de Alcanar, así como el hecho de que los terroristas hayan estado preparando un gran atentado durante un año aproximadamente. También recibieron recomendaciones y alertas sobre un posible atentado y no se hizo nada para evitarlo y el éxito de la detención y muerte de los terroristas también se debe a la colaboración ciudadana, de la cual apenas la mencionan, pues sin ella no hubiesen localizado al asesino de la Rambla.

Después de los atentados de Niza, Berlín, Estocolmo, París y Londres con atropello de personas, aquí no se han protegido con bolardos las vías peatonales como la Rambla y lo que es peor, restan importancia a este método de seguridad aludiendo que si no es en la Rambla lo pueden hacer en otro lugar. Eso es pura demagogia que me produce gran indignación, y es que "vale más prevenir que curar".