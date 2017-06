Protección contra la violencia

Qué es la violencia, a qué nivel es denunciable. Pensar en violencia nos trae a la imaginación una serie de agresiones físicas a diferentes niveles, ninguna de ellas aceptable, pues si tienes algo contra alguien lo aceptable es que lo resuelvas mediante los medios burocráticos que tengas a tu alcance.

Más, no solo los golpes duelen. La víctima, por lo normal, es gente con poca habilidad social y con pocas nociones de los canales burocráticos de los que dispone para su defensa. La violencia es también agresión psicológica y esta variante se tiene un poco abandonada, a pesar de ser la más peligrosa. Lo psicológico no se escucha, no se ve y es fácil de esconder y eso hace fácil al maltratador enredar al débil en su tela de araña.

Hacer más visibles los canales de ayuda, ayuda al maltratado a encontrar una luz al final del túnel, al observador a no tener miedo a estar de lado de la víctima y al maltratador a tener miedo a la hora de maltratar.

Nada justifica el maltrato si antes no has acudido a la burocracia, si haces justicia de tu mano estás cambiando de bando.