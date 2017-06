Expulsar a un entrenador de alevines por ganar 25 a 0 tiene otras soluciones. Desde luego ningún niño merece ser apaleado deportivamente. Es un sinsentido.Pero se puede hablar con el entrenador. Otra cosa es el fútbol profesional. Un 12 a 1 a Malta nos llevó a una Eurocopa y nadie dijo nada. Las goleadas están ahí y hay que aceptarlas. Si no, el fútbol no tiene salsa.

Qué bien me lo pasé cuando el Celta goleó al Benfica 7-0. Las goleadas no se pueden extinguir. Que se lo digan a Gibraltar. Y no pasa nada. O al 1 a 7 de Alemania. Eso es historia.

Los empates a cero sí son la muerte del fútbol.