Por regla general, los malvados no son solo malvados sino que además suelen ser bastante tontos. Los responsables de Educación del Gobierno de Cantabria han decidido quitar las vacaciones escolares de Semana Santa y la razón oficial es:"una racionalización de los tiempos escolares, para un mayor bienestar físico y emocional de los niños"; pero la subyacente, la verdadera, es el odio a la Iglesia. Les da sarpullido pensar que las vacaciones dependan de las fiestas religiosas. No lo pueden soportar. Odian a la Iglesia, odian a los cristianos y no quieren ni oír hablar de religión, ni de procesiones, ni de Jesucristo. Les molesta. Y se creen que haciendo que los niños vayan el Jueves Santo al colegio van a solucionar lo suyo.

Esto, aparte de una flagrante maldad intrínseca, ha sido la decisión más estúpida y más perjudicial para todos, que se haya podido tomar. Porque quitando las vacaciones de Semana Santa, no solo fastidian a los padres (a los que también odian, por cierto) que se quedan sin vacaciones, sino que quitando las vacaciones de Semana Santa desbaratan uno de los pilares de la economía española que es el turismo y la hostelería.

Semana Santa es la época en la que hay un mayor respiro económico para la gente que vive del turismo y la hostelería y es la época en la que más contrataciones se hacen y en la que más baja el paro, porque los días de Semana Santa son los únicos del año en los que tiene vacaciones todo el mundo. Pero si les quitan las vacaciones a los niños, obviamente, también se las quitan a los padres.

Pero oiga, a ellos lo que les preocupa es que la gente no vaya a ver las procesiones y mucho menos vayan a ir a Misa? ¡Uy! Perdón: lo que les preocupa es la "racionalización de horarios" y otras hierbas.

Después de esto y lo del rechazo de la donación de los trescientos y pico millones de Amancio Ortega, yo ya puedo decir sin temor a equivocarme que los hay tontos, muy tontos, mega-hiper-tontos y luego en la estratosfera de la tontuna están los progres. Lo petan.