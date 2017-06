Dende a universidade de Vigo hai unha voz que tilda o programa de inmersión no inglés en Londres coma unhas meras vacacións. Se así fora os rapaces o merecen. Pero dende que os rapaces saen de Peinador entran noutra cultura. Carteis, xeito de conducir, vida nunha metropole. Se a lingua reinante para conseguir emprego agora é o inglés non pasa nada. Iso non vai contra o galego.

O que debería facer a universidade son plans de inmersión no galego para secundaria. Londres é toda unha experiencia vital e nada debe ser un obstáculo para que a disfruten.

Alguén se meteu algunha vez co plan universitario Erasmus?