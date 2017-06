A bandeira da Virxe María

No lugar de Seixalbo, parroquia de Bemposta (Ourense), creouse en 1957 "Bemposta Nación de Muchachos". Tiña entre os seus fins o ensino, a investigación, a cultura, a educación das artes e as ciencias, así como o desenvolvemento integral de todos os nenos e nenas adolescentes e mozos no ámbito nacional e internacional. A idea fundamental das escolas de Bemposta era promover o desenvolvemento físico e espiritual dos cativos, pero sen unha orientación relixiosa definida. Como parte da súa educación o neno tomaba parte nas tarefas de mantemento e xestión do complexo escolar (autoxestión). Empregábanse métodos pedagóxicos próximos aos das Escolas Democráticas, defendendo a participación libre do neno nos procesos de toma de decisións. As escolas de "Bemposta Nación de Muchachos" contaban co seu alcalde, co seu parlamento e mesmo coa súa moeda propia.

O seu fundador e director ata a desaparición desta entidade en 2003, por una serie de desencontros coa Administración, foi o ourensán don José César Silva Méndez, "O Padre Silva", a quen tiven a sorte de coñecer.

Nunha das visitas a Bemposta do gobernador civil de Ourense en plena ditadura, despois dos actos protocolarios de recibimento, toda a comitiva acompañaría o gobernador e o Padre Silva a un paseo polo interior da cidade para ver os logros e as necesidades da mesma. En chegando a diante da Casa do Concello, presidido pola bandeira galega, o gobernador preguntoulle ao Padre Silva; "Padre, esa bandera que está en el balcón del Ayuntamiento, que bandera es?". "No la conoce? Es la bandera de la Virgen María, señor gobernador". "Ah, ah, está bien". E punto!, que diría un de Vilalba, aínda que non para algo tan natural coma o caso do que falamos.

Desde 1975 ata o ano 2000 fun directivo dunha Sociedade Cultural do concello de Redondea. O seu balcón presidíano dúas bandeiras, a do Estado e a de Galicia. Fomos agredidos e ameazados varias veces por un botarate violento, porque non lle gustaba que a de Galicia estivese á dereita e a española á esquerda.

Cando en 1994 inauguramos as obras de reforma e ampliación do edificio (era unha antiga Sociedade Agraria) puxemos un só mastro (aínda está) coa bandeira de Galicia, coma en Bemposta. O día da inauguración, o 10.04.1994, o mesmo atoleirado e feroz individuo, acompañado de dúas persoas máis, preguntou onde estaba a bandeira española? Contestamos con outra pregunta: "A bandeira que está no balcón é española ou non?" Non houbo resposta ata hoxe.

Isto vén a conto porque acabamos de recibir un convite do Concello de Redondela para asistir á presentación e izado da bandeira de Redondela o día 14.06.2017. Corenta anos levan a bandeira de Galicia e a do Estado compartindo o balcón en igualdade. Ninguén se queixou nin pediu unha terceira bandeira que, o único obxectivo que ten é a de restar protagonismo á galega en favor da española ("al haber tres, la de España se colocará en lugar preferente"). Todo isto disfrazado dun localismo barato e trasnoitado que, no fondo sabemos que se trata dunha intencionalidade política. Si. Se o seu localismo fose priorizar o local, preocuparíanse da nosa cultura, da nosa toponimia, da nosa historia, da nosa identidade... Pero non? porque aos políticos sen auto-estima e firmeza no sentimento de pertenza parécelles que son mellor valorados se renuncian ou poñen en dúbida os nosos valores. Cantos Padre Silva farían falla na política.