Sumar por la ciudad

A la vista de lo publicado en la prensa local el 23/5/2017 y siguientes días, las manifestaciones del alcalde, molesto, no pueden ser más explosivas. Se deduce que la Xunta no le abre las puertas, a pesar de su mejor intención. Arrastra en dicha fecha a otros políticos, incluido al presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, para que intervengan todos sobre la suerte de las Islas Cíes, en lo relativo a cómo mejor clasificarlas, algo que se está llevando a cabo nada menos que desde 2013, fecha en que, el Sr. Román Pérez, reprocha que desde entonces no se haya presentado nada en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Ni sólidos contactos. Y se optando por calificar el informe autonómico de "sólido y bien fundamentado".

No creo que nadie dude de la capacidad de nuestro alcalde y del interés que se toma por todo lo de Vigo, por mejorarlo y defenderlo lo mejor que puede. Pero es competencia de la Xunta. Hay asuntos postergados desde hace años que nos priva de servicios y nos pone trabas. Creo que se debe dar la cara y visitar la Xunta en comisión con dos o tres pertsonas implicadas en las Cies -a ser posible apolíticas-; y aprovechar para poner todos los asuntos pendientes sobre la mesa. Tratar de dar una solución amistosa evitando la intervención judicial. Y es ahora que tanto el presidente de la Xunta como el Sr. Román Pérez se brindan a dialogar. De lo contrario seguirán perjudicando al ciudadano. Entre los políticos ya sabemos que es difícil. Todos quieren a su partido ganador.

¿Ejemplos? Por citar algunos, podemos recordar los años en que la Xunta estuvo solicitando que la Alcaldía le cediera terrenos para hacer los (entonces) nuevos juzgados -no sé si era procedente-, sin que hasta hoy se aclarasen los tenían dispuestos. Es posible que aún estaríamos esperando ahora para tener estos servicios. Gracias a que se resolvieron con la cesión del "Pirulí". Después estuvo la vista de los poderes puesta en la ETEA.Y ni para adelante ni para atrás. Y los vecinos de Teis manifestándose frecuentemente -sin ser oídos-, viendo cómo aquellas buenas instalaciones dejaron que se deteriorasen durante unos diez años... Y ahora va y se encuentra, tarde, una definitiva solución. Y pendientes estamos todos de la aprobación de un aparcamiento público para el hospital Álvaro Cunqueiro. Y también seguimos pendientes de unas abandonadas propiedades en el Casco Vello vigués...

Ayuntamiento y Puerto, hasta con malos modales y calificativos, son un matrimonio mal avenido, en permanente e incomprensible litigio. Y opino que nuestro alcalde, como expresidente de aquello, algo nos puede decir sobre esa segunda terminal de acogida de cruceros, sobre la ubicación de establecimientos comerciales, sobre mejoras para los visitantes y sobre la remodelación de los almacenes de la fruta... Algo de lo que documentadamente nos habla siempre don Manuel Gómez? ¿Qué pasa?

Y quiero recordar también la pasividad existente que impide el normal funcionamiento de la Mancomunidad. Debemos interpretar que si dos por dos son cuatro, no haya personas de peso, con agallas, para conseguir un normal entendimiento entre las mismas. Que se atiendan servicios de tanta necesidad ciudadana. Y no quisiera ofender a nadie con lo anteriormente expuesto.