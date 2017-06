Que nunca apaguen nuestras voces

"El maltratador te aisla, te elimina como persona. Te menosprecia tanto... Siempre te hace sentir culpable de lo que pasa",así con estas palabras se define a un maltratador.

La sociedad debe despreciar actos violentos y tender su mano a las víctimas de malos tratos para que sepan que no están solas y que pueden con sus hijos empezar una nueva vida, en el que el respeto y la dignidad les devuelvan la autoestima que les ha sido destruida. Una mujer no recibe un primer golpe y ya está, es un proceso de desvalorización de la persona, que poco a poco va cediendo para ser como el otro quiera. Me avergüenza que en este país no se pongan medios para evitar la violencia machista, me avergüenza que sigan muriendo mujeres y niños víctimas de esta maldita lacra, me avergüenza que las víctimas no le importen a nadie, me avergüenza que los políticos con guardar un minuto de silencio crean que ya han echo algo para evitarlo, me avergüenza que no se pongan medios suficientes de protección para evitar esas muertes, me da vergüenza vivir en una sociedad en la que hay recordar a algunos "hombres" que a las mujeres no se les pega, que no son de su propiedad. ¿Cuántas mujeres más tendrán que morir para que sus sufrimientos sean escuchados y tenidos en cuenta por la justicia? Por otro lado decir a nuestros políticos que no tienen vergüenza, ¿que diferencia tienen las víctimas del terrorrismo con estas? Yo no lo sé, debe ser que estos torturadores y asesinos no se organizan? Que se lo replanteen y se pongan a trabajar de una vez para evitar tantas muertes.

Es una vergüenza la merma de medios e infraestructuras que este gobierno ha aplicado a la violencia machista. Años y años dedicados a empoderar a la mujer maltratada para luego abandonarla a su suerte, cerrando casas de ayuda para mujeres en riesgo, mermando el presupuesto, dedicando pocos medios a los juzgados de violencia de género, etc. Las víctimas no son números, son personas que han sufrido el aislamiento y la dejadez de una sociedad donde hay mucho que educar. Nos queremos vivas, nos queremos sentir respetadas y amadas. No a la violencia de género.