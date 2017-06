O lío de Venezuela

Venezuela ten un sistema político parecido ao francés, presidencialista. O pobo elixe o presidente e a asemblea lexislativa. Se en xuño a esquerda gana a asemblea francesa, Macron non deixa o cargo, senón que a asemblea terá que convivir con el ata novas eleccións. Isto último é o que non quere facer a oposición venezolana. Saltando a lei, está dando un golpe de estado e o lóxico é que o presidente reaccione diante da actitude violenta do grupo terrorista Voluntad Popular, apoiado por EE UU (que repite o esquema de Libia, Siria, Túnez, Iraq...) Os medios occidentais fanlle o xogo e ocultan que os centros sanitarios e educativosse triplicaron e que miles de vivendas se repartiron entre a xente de escasos recursos, algo que non interesa á oligarquía, que quere o poder como sexa para perpetuar os seus privilexios.

Tachan a Maduro de represor, pero, que ditadura permite á oposición ter maioría no parlamento e provocar actos violentos que en España serían considerados actos de terrorismo?

Cando Chávez chegou democraticamente á presidencia, Aznar non tivo problemas en demostrarlle sintonía, ata que comezou a expropiar as empresas en beneficio do pobo. Entón rompeu relacións con el, ao mesmo tempo que se entregaba con pasión a Arabia Saudita, verdadeira ditadura que en pleno século XXI crucifica, amputa mans ou reparte latigazos.

Pero imos calar a boquiña, non vaia ser que se enfade e se retire cos seus suculentos negocios. As varas de medir segundo conveña.