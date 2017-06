De heroínas e heroes esquecidos

O 26 de maio cumpríronse 72 anos do pasamento de Urania Mella, viguesa culta e comprometida socialmente, filla de Ricardo Mella Cea, un dos teóricos anarquistas máis importantes de España e irmá do enxeñeiro e político socialista Ricardo Mella Serrano. Dende moza adicou a súa vida á defensa dos dereitos das mulleres, ensinando a ler a moitas do barrio de Lavadores, que tentou defender durante o golpe militar de 1936 ao carón do seu home, Humberto Solleiro. Ámbolos dous foron detidos e represaliados: el fusilado e ela enviada á prisión de Saturrarán, antigo balneario ubicado en Mutriku, Euskadi, no que foron represaliadas máis de 2.000 mulleres por seren "extraordinariamente rebeldes e perigosas".

Algunhas eran excombatentes das filas republicanas ou pertencían a grupos republicanos, pero outras foron castigadas polo mero feito de seren nais, fillas ou mulleres de republicanos. Algunhas chegaban grávidas e deixábanas cos seus fillos ata que eran separados dramáticamente; as que protestaban recibían unha malleira, e moitos dos nenos acabaron en hospicios, familias adoptivas, ou mesmo perdéronse os seus rexistros.

O cárcere estaba dirixido por monxas mercedarias, e as condicións de vida no penal eran realmente lamentables. Moitas das reclusas, e moitos cativos, perderon as súas vidas por enfermidades infectocontaxiosas coma o tifo, septicemia ou bronquite. Urania tamén padeceu as condicións infrahumanas do penal que só abandonou un mes antes do seu pasamento. O recoñecemento chegoulle no 2008, da man do Concello de Vigo, dándolle o seu nome a unha rúa. Pero son moitas as represaliadas que seguen no esquecemento, mulleres que loitaron polos seus ideais e foron brutalmente castigadas, fusiladas ou condeadas á prisión, torturadas, expoliadas ou exiliadas. Non deixemos que a súa luz se esvaeza no túnel da ignorancia e o descoñecemento. O mellor tributo que lle podemos brindar é manter na memoria os seus nomes e a súa contribución a unha sociedade mellor, máis libre e igualitaria, lonxe do totalitarismo e do fascismo que despois asolou Europa.

Para todos aqueles que non queiran perder a memoria, recoméndolle encarecidamente o documental "Prohibido recordar" que recolle as testemuñas de Alicia e Conchita, fillas de Urania, e outros como "A pegada dos avós", no que se dignifica a figura de Amada García, fusilada no castelo de San Felipe de Ferrol, aos tres meses de ter ao seu fillo Gabriel no cárcere, ou o "Memorial de Camposancos" no que se rememoran aos fusilados en A Sangriña (A Guarda), ou mesmo "Aillados", sobre os presos en San Simón, entre os que se atopaba o xornalista e escritor Lustres Rivas, asasinado na Concheira (Redondela).

Que o seu sacrificio non sexa baldío e o seu recordo sirva de exemplo a unha sociedade máis xusta e igualitaria, pois o pobo que esquece os seus erros, está condeado a repetilos.