La paciencia tiene un límite, pero en la ría de Arousa no se nota. Esta ría no quiere verse como un malestar o una enfermedad del apéndice, donde todo transcurre bajo unas sombras fantasmas, que parecen estar almibaradas. Y éste es el problema, mientras esas sombras sean dulces. Creemos que ha llegado el momento en que la Xunta mire hacia los problemas de esta ría, para analizarlos y explicar sus soluciones.



Todos los alcaldes de Vilagarcía y desde hace décadas hablan de todo, pero nunca hemos visto ideas hacia el progreso, para posicionar la ciudad.



Nuestra ría es una comarca con mucho futuro, pero nuestros políticos por falta de experiencia, no encuentran el acelerador para ponerla en movimiento. La Ría de Arousa se ve como un trozo desconocido, papucho y perezoso y este malentendido tendrá que desaparecer.



En todo el mundo vemos más atención por los relatos comarcales. El ejemplo lo tenemos en el Brexit y también en la América olvidada, jugando un papel decisivo en las elecciones presidenciales. También en nuestra nación, si miramos el crecimiento del populismo. Y justo en nuestra ría tenemos un mundo de relatos si pensamos en las emigraciones.



No queremos ser más castigados, queremos ser una comarca dinámica e inventiva, pero para ello se necesitan unos políticos valientes que sean capaces de mirar hacia nuestros problemas y no a su partido.