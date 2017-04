La educación en el fútbol

Pocas cosas hay tan bonitas como encontrarse con personas educadas y respetuosas, algo que no parece difícil pero que sin embargo escasea lamentablemente.



El pasado domingo, día 26, se disputaba en el campo de Barreiro un partido de fútbol entre el Celta B y la Ponferradina. Un grupo de exaltados aficionados celtistas, con edad aproximada de veinte y pocos años y al parecer con relación con algún jugador celeste, ocupaban una parte de la grada cubierta.



Lo hacían cantando y acompañados de un bombo. Todo absolutamente normal hasta aquí. Lo malo es que lo hacían de pie y utilizando las butacas como punto de apoyo de los pies.



Cuando se les solicita que se sienten para que las demás personas puedan seguir el desarrollo del juego, ni tan siquiera se inmutan pese a insistirles.



El incidente no tiene mayor importancia pero es una muestra más de la falta de educación y respeto hacia los demás por parte de determinados individuos que amparados en la masa (era un grupo bastante numeroso) muestra uno de los lados más feos de un deporte bonito. Creo que los clubes podrían hacer algo más para evitar muchas situaciones desagradables que muchas veces se producen.



Es simplemente un problema de educación, no comparable con el incidente de Mallorca, donde los que se pegan son los padres de los deportistas, en un espectáculo absurdo y lamentable, que ya se ha dado en mayor o menor volumen otras veces.



Quizás para compensar, creo que también el pasado domingo día 26, aquí en Vigo en un partido de prebenjamines en el Colegio Hogar, el portero de un equipo se hace un autogol y el equipo contrario en vez de aprovechar la ocasión, se dejó empatar el marcador para poder continuar el juego en igualdad de condiciones.



Muchos adultos ¿haríamos algo así?