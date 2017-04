Diez años en la UE

No escribo para celebrar un aniversario, escribo para quejarme por las condiciones en las que vivimos hoy la mayoría de los rumanos. Rumanía entró en la UE el 1 de enero del 2007 sin celebrar un referéndum y sin que nadie nos aclare las cláusulas del contrato de adhesión. El sueldo mínimo bruto en el año 2017 es de dos cientos setenta y cinco euros, por otra parte nosotros tenemos que comprar lo productos básicos a precios iguales o mayores que en España. El precio del alquiler es alto en las ciudades donde hay trabajo porque solo hay trabajo en algunas ciudades grandes, en el resto del país sigue habiendo una tasa de desempleo elevada.



El resultado de estas políticas económicas ha sido la emigración masiva; millones de rumanos han emigrado en los últimos años, muchos de ellos lo hicieron viajando en condiciones peligrosas, sin tener nada asegurado en el país de destino. En Rumanía quedan aproximadamente unos veinte millones de personas pero es difícil obtener un censo exacto ya que hubo varios fenómenos dentro del mismo: la emigración, el retorno, después del retorno muchos han emigrado otra vez al mismo país o a otro distinto.



Durante estos años las empresas españolas nos han vendido sus productos sin ajustar los precios a nuestro poder adquisitivo, los empresarios españoles nos han utilizado generalmente como mano de obra barata. Los medios de comunicación españoles no han parado de difundir noticias negativas sobre nosotros, agravando de este modo aún más nuestra situación. No quiero decir que esas noticias fueran falsas pero creo que el periodismo se hace investigando las causas que han determinado a millones de personas salir de su país y escribiendo también sobre el trabajo hecho por tantos miles de rumanos en España y sobre la buena integración de la mayoría de nosotros aquí.